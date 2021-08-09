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Delta肆虐 年底購物季不妙

編譯林奕榮／綜合報導
美國、歐洲及亞太地區都正面臨Delta新冠變種病毒擴散的威脅，衝擊年底購物季前景。（美聯社）
美國、歐洲及亞太地區都正面臨Delta新冠變種病毒擴散的威脅，衝擊年底購物季前景。（美聯社）

美國、歐洲及亞太地區的新冠肺炎疫情都正因Delta新冠變種病毒的擴散，而日趨惡化，不僅可能削弱經濟成長，導致全球供應鏈進一步吃緊，且可能不利消費者支出展望，在在威脅年底購物季的業績前景。

美國平均單日新增確診病例數已增至10萬人以上，回到1月冬季時的高峰，紐約州7日新增確診病例數也超過4,000人，為4月底以來首見。

德國8日新增3,127例確診病例，使一個月前爆發的新一波疫情繼續延燒。

新冠疫苗接種進度的亞太地區疫情也繼續惡化，南韓8日病例新增1,729例，澳洲新南威爾斯增加262名本土病，菲律賓增加9,671例、287人病故，單日病歿人士為四個月來最多，印度則增加超過3.9萬例病例。

目前為止，受影響最大的是消費者。澳洲央行估計，封鎖措施將導致消費支出下降約15％；澳洲的嚴格旅行隔離制度無法成功遏制Delta病毒擴散，目前全澳洲約三分之二的民眾只能待在家中。

武漢和北京等地重新出現感染病例後，北京當局在暑假期間採取國內旅行和人員流動限制措施，導致大陸的成長預測遭下調。越南、泰國的疫情升溫，則導致供應鏈中斷，為耐吉、Adidas生產商品的工廠因限制措施而停工，可能錯過關鍵的假期購物旺季。若延誤的時間更長，變種病毒對亞洲的衝擊可能會擴散到全球。

滙豐控股駐香港亞洲經濟研究聯席主管范力民表示：「亞洲這一波Delta疫情，可能會進一步打亂生產網路，對成長的傷害可能會持續更長時間。」美國零售商已感受到供應鏈的壓力，擔心在年底購物旺季來臨前，可能無法備齊庫存。

在此同時，美國正出現消費者支出攀峰的跡象，加劇年底購物季的隱憂。華爾街日報指出，美國和英國的信用卡支出、運輸用量及餐廳訂位率等評估即時經濟情勢的指標，似乎都已越過頂峰，服務業消費也依然全面疲軟，一大疑慮便是Delta病毒。

雖然這不代表美國消費支出會迅速銳減，各國也持續推動施打新冠疫苗，有助支撐經濟，但消費者支出展望很大一部份取決於民眾對成長的信心，若Delta病毒繼續肆虐、或勞動市場復甦停滯，支出力道可能減弱；另一因素則是政府能否繼續積極擴大寬鬆財政，讓民眾手頭更加寬裕。

美國 疫情 澳洲

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