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維珍銀河再賣太空機票 起價45萬

編譯周辰陽／綜合報導

英國億萬富豪布蘭森（Virgin Galactic）創辦的「維珍銀河」（Virgin Galactic ）太空旅遊公司5日盤後發布第二季財報，並宣布將重新開放機票銷售。任何人只要能掏出45萬美元，就有機會在該公司的火箭動力太空飛機保留一個座位。

據CNN報導，維珍銀河執行長克格拉澤（Michael Colglazier）在電話會議告訴投資人，該公司將提供三個選項，第一是單座預定，第二是親朋好友同行的多座預定，第三是以「適度加價」（modest premium）買斷特定航班的全部6個座位，「微重力研究與專業太空人訓練」的座位價格將訂在一席60萬美元。

報導指出，「維珍銀河」新開賣的機票將首先提供給名列「早期舉手者清單」的客人，也就是近幾個月支付1千美元押金，加入該公司「太空旅行者社群」（Spacefarer Community）的約1千人。

中央社引述法新社報導，新票券的價格比過去漲約兩倍。維珍銀河先前販售太空船票時，約600人在2005年至2014年間以20萬美元至25萬美元訂購。維珍銀河上月首次滿員太空試飛成功，尋求大發利市。

不過，就算有人真的選擇掏出45萬美元買一個座位，可能還需要好一段時間才能啟程。因為「維珍銀河」近10年前賣出第一批機票時，就有超過600人以20萬至25萬美元的價格購買過機票，也都還在等著一圓飛往太空邊緣的夢想。

維珍銀河表示，下一次太空試飛預計在9月，屆時義大利空軍成員也將參與。克格拉澤在財報電話會議上說，9月試飛結束後，還有一次進一步測試，接著首次商務旅行將在2022年第3季展開。

太空人 義大利 社群

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