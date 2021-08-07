我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

英特爾要蓋巨型晶圓廠

編譯林聰毅／綜合報導
英特爾執行長基辛格表示，正在洽談於美國建造一座「巨型晶圓廠」，以提振晶片生產。（路透）
英特爾執行長基辛格表示，正在洽談於美國建造一座「巨型晶圓廠」，以提振晶片生產。（路透）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）接受華盛頓郵報專訪時說，正在洽談於美國建造一座「巨型晶圓廠」（mega-fab），以提振美國晶片生產，以及迎頭趕上台積電和三星電子。

基辛格表示，目前正與地方官員協商，預計本月底前宣布設廠地點。至於選址條件，除了必要的基礎設施（包括便宜的電力和充足的供水）外，還希望附近能有一所大學。基辛格指出，這座斥資150億美元的巨型晶圓廠，將包括六到八個模組，支援先進製程和封裝技術。他還說，目標之一是「打造一座小城市」，以吸引積體電路（IC）供應商，同時成為一座培訓晶片設計人員和生產工程師的中心。這座新的巨型晶圓廠是該公司重新獲得晶片優勢的計畫之一。

基辛格並表示：「我們需要一個更具彈性及全球平衡的供應鏈。」他認為，隨著半導體供應鏈離開亞洲重新找尋定位，目前國會正在制定的立法，提供稅務優惠和資助晶片研發，將有助於美國晶片製造商未來十年提高在全球生產的占比，從約12%擴大至30%。他說，十年後若美國、歐洲和亞洲半導體製造市占率分別為30%、20%和50%，將令各方滿意。

以稅務優惠及獎勵重建西方晶片製造業，將有助於應對中國大陸和其他國家提供的補助措施，這些補助措施使亞洲業者在建造晶圓廠時更具經濟吸引力，令西方晶片製造商難以匹敵。

自五個月前執掌英特爾以來，基辛格在經歷一系列挫敗後積極採取行動以重振英特爾，包括一項200億美元的投資計畫在內。

英特爾進軍晶圓事業的新客戶包括亞馬遜網絡服務（AWS）和高通（Qualcomm）； AWS將採用英特爾的封裝技術，高通則將其智慧手機平台築基於英特爾預定2024年推出的A20製程節點。英特爾預計在2025年前推出18A製程節點，以重拾在晶片製造的領先地位。

晶片 美國 供應鏈

上一則

美中關係緊張 智庫：影響企業經營但未導致供應鏈搬遷

下一則

AI扮推手 新藥開發加速

延伸閱讀

英特爾搶單 宣戰台積、三星

英特爾搶單 宣戰台積、三星
Intel與百客戶談晶圓代工

Intel與百客戶談晶圓代工

英特爾仍看好PC需求 線上法說會5要點一次看

英特爾仍看好PC需求 線上法說會5要點一次看
格芯執行長:未與英特爾談收購

格芯執行長:未與英特爾談收購

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

2021-07-31 07:09
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」