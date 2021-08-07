韓純網銀IPO 市值冠金融業

南韓純網銀Kakao Bank市值達313億美元，成為南韓市值最大的金融公司。（路透）

南韓 純網銀Kakao Bank 6日掛牌，首日漲勢銳不可擋，終場股價飆漲近80%，市值達33.2兆韓元（約313億美元），成為南韓市值最大的金融公司，擠下原本的龍頭老大KB金融集團。

Kakao Bank 6日以每股5.3萬韓元的價格開出，比發行價的3.9萬韓元高37.7%，最後收在6.98萬韓元，單日漲幅達79%，相較之下，首爾股市大盤Kospi指數 同日收盤下跌0.18%。Kakao Bank的市值因而一舉暴增至33.2兆韓元，超車KB和新韓金融集團等傳統金融業者，並成為Kospi指數第12大成分股。

Kakao Bank掛牌上市，剛好搭上南韓史上最火熱的首度公開發行股票（IPO）市場。Kakao Bank在IPO籌資2.6兆韓元（23億美元），共發行6500萬股，成為南韓今年來第二大上市案，規模僅小於熱門遊戲《絕地求生》開發商Krafton本周稍早前籌得的4.3兆韓元。

分析師 估計，今年南韓IPO市場的籌資規模至少達20兆韓元，是去年的四倍左右。

透過手機應用程式（App）所提供的快速和方便性，Kakao Bank槓上既有的金融機構。截至3月，這個南韓最大的數位銀行用戶數達1620萬人，每月活躍用戶達1,340萬人，是南韓金融業當前最熱門的App。

有分析師指出，Kakao Bank的資產還不到當地某些大型零售銀行的十分之一，但信評機構穆迪高級分析師玉太宗（音譯）表示，Kakao Bank挾先進的科技，加上以無實體分行的方式營運，使營業成本比大多數南韓銀行來得低。隨著Kakao Bank持續擴大貸款組合以及資金基礎，南韓銀行業的競爭勢必將加劇。

不單是南韓，網銀的崛起已迫使全球的傳統銀行重新思考商業模式。