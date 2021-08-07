乙太幣升級 礦工賺錢變難

乙太幣 隸屬的乙太坊網路5日完成「倫敦 硬分叉」重大升級，主要變革包括改變交易費用計算方式（EIP-1559），讓交易費用變得更容易預測，但也導致挖礦礦工未來更難賺到錢。

CNBC報導，這次升級包含五個乙太坊改進提案（EIP），其中最備受矚目的是EIP-1559。在升級前，乙太坊用戶可出更高的手續費給礦工，讓自己的交易優先被處理，但用戶不知道彼此的出價，導致手續費難以預測且不斷被墊高，連鐵粉都受不了有時高得離譜的交易費。

若將乙太坊區塊鏈想像成高速公路，EIP-1559不僅讓收費標準化，還拓寬車道來紓解交通。

EIP-1559將用戶的交易費用分成兩部分，一個是基本費用，另一個是選擇性支付給礦工的小費。系統會依乙太坊整體需求計算出基本費用，因此會隨交易量變動而漲跌。在用戶支付後，這筆費用將永久銷毀，不會給礦工。有人認為，此舉將使乙太幣陷入通縮，因乙太幣供應減少，可能導致價格上揚。

今年乙太坊的柏林、倫敦，以及預計10月登場的上海硬分叉，都是為了進入乙太坊2.0的準備。

專家說，升級改革後的乙太坊，將由耗費大量能源的「工作 證明」轉向「權益證明」體制。在完全移入權益證明體系後，預計可減少大量能源消耗。