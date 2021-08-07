人造魚肉業 躍市場新寵

近來人造植物肉大受歡迎，帶動其他類別的替代蛋白質產品竄紅，人造魚肉產業更是飛快成長，去年吸金金額增加三倍，有望成為替代蛋白質市場的新寵兒。

CNBC報導，目前植物食品市場的成長動能主要來自人造乳品和肉品，人造魚肉市場的發展相對較慢。根據美國 植物食品協會（PBFA）和倡導植物食品的良好食物研究所（GFI），去年美國人造魚肉銷售額成長23%，金額僅約1,200萬美元，只有全美海鮮市場銷售的0.1%。

不過，許多家公司都想改變這個局面。根據GFI，截至今年6月，全球共83家企業在生產替代海產，其中65家專注於生產植物性海產。GFI指出，去年替代海產公司去年共吸引超過8,000萬美元的投資 ，比前年高出三倍。

傳統海產公司都在投資替代魚肉。食品巨擘雀巢（Nestlé）去年9月推出純素鮪魚罐頭Vuna，正式揮軍植物海產市場；鮪魚罐頭大咖泰國聯合集團也表示，今年底前將推出植物蝦肉產品，加入早先上市的素魚肉和素螃蟹產品行列。

消費者近年因氣候變遷 、永續發展、動物福祉及個人健康等諸多理由，開始改變飲食習慣，促使人造植物肉大行其道。PBFA和GFI數據顯示，去年美國植物性食品的零售銷售額成長27%。