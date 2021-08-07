AI扮推手 新藥開發加速

運用AI技術能迅速縮小新藥的設計範圍，有助大幅降低成本。（路透）

人工智慧（AI ）正大幅改造發現與研發藥物的流程，有望迅速找出前景看好的候選藥物，幫助藥廠在開發新冠肺炎和其他重大病症藥物時，減少所需花費的成本和時間。

日經新聞報導，以新冠肺炎來說，運用AI科技能幫助一家公司，提出之前已在短短九個月內獲美國 批准的療程。例如，英國AI新創公司BenevolentAI先前在幾天內發現，美國禮來藥廠（Eli Lily）的類風濕關節炎藥物baricitinib，可望成為有效的新冠藥物，且這項療程已獲美國及日本 當局批准使用，正接受歐盟藥品管理局（EMA）的審查。

新藥開發流程常須長時間地尋找候選藥物與動物實驗，以評估藥物安全性。BenevolentAI的技術則運用臨床試驗數據、學術論文及該公司的疾病、基因和藥物資料庫，找出有潛力的候選藥物。用AI發現與研發藥物，預料將大幅縮短創造新藥的所需時間和成本。

不過，整個過程並非全由AI進行，AI只是找出候選藥物，並在消化大量科學論文和實驗得數據後，縮小新藥的設計範圍，之後仍須由人類研究員擬定研發方向。

各地藥廠都正運用AI發現與開發藥物。英國AI藥物研發新創公司Excientia已與大日本住友製藥公司合作，找出治療強迫症的候選藥物，並攜手德國生技業者Evotec，共同開發新的癌症療程。

日本大正製藥和香港英科智能共同推行一項研究計畫，希望找到能減緩老化效應的複合式藥物。京都AI新創公司Hacarus和東京大學共同研究開發治療阿茲海默症與帕金森氏症的藥物，超過120家日本企業與大學也都已加入生命智慧集團（Life Intelligence Consortium），結合產學資源，把AI技術應用於生命科學。