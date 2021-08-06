日本將調整通膨組成項目的權重 可能拖累通膨步入通縮

日本通膨看似即將再度陷入負值（通縮），政府即將重新調整一些通膨組成項目的權重。 美聯社

日本 通膨看似即將再度陷入負值（通縮），政府即將重新調整一些通膨組成項目的權重，凸顯日相菅義偉 選前專注於爭取選票，而非關心物價增長。

菅義偉推動大幅調降手機 電信費用，這個項目即將在通膨計算中取得更大的權重；這個權重在過去十年內曾調整過兩次。這個舉措意在確保這些數據更符合當代消費者的購買型態。

新的權重反映出智慧手機從高端產品轉型為必備裝置的過程，這個權重也會把iPads這類平板產品列入通膨計算組合，並剔除既有的電子辭典項目。新的計算將用於修訂近來的物價數據，這項數據預計6日稍晚出爐。

通膨走弱，將進一步顯示菅義偉的政策如何在短期內壓低價格，而非推升價格上揚。價格疲軟可能強化市場對日本銀行（央行）將繼續維持寬鬆措施長達數年的看法，儘管世界各地正充斥通膨升溫的擔憂。

第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴說：「通膨極有可能陷入負值（通縮）。目前有這麼多特殊因素以強烈的方式影響通膨數據，這非常罕見。」

SMBC日興證券和第一生命經濟研究所的經濟學家預估，這次調整通膨組成項目的權重，將使通膨率減損約0.3個百分點。若以最新的權重計算，不計生鮮食品的消費者物價指數將在6月萎縮0.1%，將延續過去至少12個月的下滑趨勢。

在政府重新調整通膨組成項目的權重前夕，手機電信費用已在6月驟降28%，導致通膨率減損逾0.5個百分點，由於再過幾個月就要舉行選舉，菅義偉希望藉此為家庭節省部分支出。