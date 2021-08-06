Switch銷量大減 任天堂獲利衰退17%

任天堂Switch銷量較去年同期減少逾100萬台。（路透資料照片）

日本遊戲大廠任天堂 5日表示，上季獲利驟降17%，遊戲機Switch銷量較去年同期減少逾100萬台，在各國陸續解封、上班族重返辦公室之際，這加深了遊戲需求可能已觸頂的疑慮。

任天堂年度第1季（上季）營業利益較去年同期下滑17%至1,197.5億日圓（11億美元），不如分析師 原估的1309億美元，營收 銳減10%至3222億日圓；Switch銷量減少22%至445萬台，較去年同期減少125萬台。不過任天堂仍維持本年度財測，即營業利益較一年前下滑22%至5000日圓；任天堂並推估Switch全年銷量將達到2550萬台。

分析師指出，隨著各國開始回歸正常生活，民眾減少玩遊戲的時間，導致任天堂和其上市進入第五年的Switch陷入苦戰。

任天堂下款備受矚目的遊戲是「薩爾達傳說」系列的最新續作，但要到明年才會發售，因此任天堂寄望10月8日發售、改用更大尺寸OLED螢幕的新版Switch，能帶動年底購物旺季買氣。

同日公布財報的夏普則表示，上季營業利益比去年同期增長86.3%至183.7億日圓，淨利增長160%至216.7億日圓，淨營收則為6,115.7億日圓，皆優於市場預期；全年營業利益預測維持在1,010億日圓，同樣高於分析師預期。