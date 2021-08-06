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英國央行示警 通膨將超標

編譯湯淑君、季晶晶／綜合報導
英國央行決議維持現行貨幣政策不變，並警告近期內通膨率可能超標。（路透資料照片）
英國央行決議維持現行貨幣政策不變，並警告近期內通膨率可能超標。（路透資料照片）

英國央行（BoE）5日決議維持現行貨幣政策不變，基準利率停留在史上最低的0.1%，並警告近期內通膨率可能超標，不過仍強調中期內漲幅可望趨緩，使通膨率降回央行的目標。

央行貨幣政策委員會（MPC）決策官員全體一致投票贊成基準利率維持不動，事實上自2020年3月來就沒動過。同時，MPC以7比1通過繼續實施現行的量化寬鬆（QE）計畫，仍將每月購入8750億英鎊（1.22兆美元）政府公債；僅桑德斯一人主張降到8,300億英鎊，理由是現行購債計畫若不調整，將冒著通膨率升破2%目標的風險。

一如學者預期，BoE也調高通膨預測。英國通膨率已連兩個月高於預期水準。

央行會後發布貨幣政策聲明說：「整體而言，本行現在預期通膨率近期內會進一步顯著升高，在2021年第4季和2022年第1季短暫觸及4%，較5月時的預估水準高出1.5個百分點。」但央行在聲明中強調，消費者物價指數（CPI）短暫升高，主要是能源與其他物資價格上漲造成，中期內漲幅可望趨緩，使通膨率降回接近2%的央行目標。

央行另預測英國第3季國內生產毛額（GDP）成長率可達3%，比5月報告弱，可能反映新冠肺炎確診病例最近暴增，成千上萬名勞工被迫自我隔離所致。

另外，巴西央行實施2003年以來幅度最大一次升息，並表示9月開會後將再升100個基點，因為巴西經濟重啟和嚴重乾旱，讓市場預期明年通膨仍將高於目標。

巴西央行4日將基準利率上調4碼至5.25%，符合市場預期。

央行在政策聲明中說：「在下次會議上，理事會預計將進行同樣幅度的調整，未來的政策步驟會調整到確保實現通膨目標」，超過所謂「中性利率」的水準，經濟學家預估為6%-7%。巴西央行是全球各國貨幣政策最激進的央行之一，3月以來已累計升息325個基點。但隨著地方政府解除剩餘防疫限制，價格壓力日益加劇，迫使央行花費更大力氣，要讓明年通膨達標。7月中旬，巴西通膨年增率達到8.59%，遠高今年的目標3.75%。貨幣主管機關訪調的分析師，預測今、明兩年的消費者物價指數都會超標，即使他們預期12月前借貸成本將升至7%。

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