印尼Q2經濟成長創逾十年最快增速 疫情恐拖累復甦前景

印尼第2季經濟大幅擴張，寫下逾十年來最高成長率。路透

印尼 第2季經濟大幅擴張，寫下逾十年來最快增速，也是五季以來首度擴張，但分析師示警，近來Delta新冠變種病毒 令疫情 復熾，當局為遏制疫情擴散實施保持社交距離等限制措施，料將拖緩未來幾個月的復甦步調。

印尼統計局5日公布，印尼上季實質國內生產毛額（GDP）較去年同期成長7.07%，為五季以來首度擴張，優於前一季的萎縮7.1%，優於市場預估的年增幅6.57%。根據印尼曼迪利銀行，印尼上季成長率為2004年第4季以來最高。

報告表示，運輸、倉儲、食物與飲料部門的成長幅度最大，是因民眾在這段時間的外出頻率增加。但報告也指出，上季的高成長率是因去年同期受疫情衝擊的低基期效應，美國和新加坡也有類似狀況。

根據報告，未經季節因素調整的上季經濟，比前一季成長3.31%，優於市場預估的2.94%，前一季修正值為萎縮0.92%。

為幫助經濟抵禦新冠疫情衝擊，印尼政府支出數十億美元用於紓困，央行同時推出前所未見的措施，包括直接融通財政赤字，與降息措施雙管齊下。

Delta新冠變種病毒導致印尼疫情在6月急速升溫，政府7月初推出新一輪封鎖措施加以因應。曼迪利銀行經濟學者Faisal Rachman說：「這勢必對經濟復甦造成嚴重衝擊。」