Sony上季獲利 優於市場預期

上季的PS 5遊戲主機硬體銷售雖有助提振營收，但高昂的製造成本卻對獲利造成壓力。 (路透資料照片)

Sony上季獲利表現不錯，優於市場預期，並上調全年獲利預測，主因為看好旗下音樂、電影和電子產品部門前景將改善，能抵銷遊戲需求減緩所造成的影響。

這家總部位在東京的娛樂巨擘4日表示，截至6月底止的年度第1季（上季）營業利益為2801億日圓（25.7億美元），略高於市場預期，營收 也達2.2兆日圓。Sony的會計方法從上季起從美國 標準，改為採行國際會計準則（IFRS）。

Sony也上調全年營業利益預測至9800億日圓，高於原估的9300億日圓。Sony表示，預期來自影視部門產製、授權費用及音樂串流的收入將增加，數位相機銷售的提升也將拉抬電子產品和影像感應器部門的營收。

新冠疫情 導致許多民眾被關在家中，帶動居家娛樂熱潮，先前嘉惠Sony的遊戲部門，但從該公司上季的遊戲軟體銷售和PlayStation Plus服務訂戶減少，可看出這股熱潮正逐漸消退。

PS Plus上季訂戶季減130萬人，成為4630萬人，每月活躍用戶（MAU）也減少500萬人到1.04億人。多國加快施打新冠疫苗，已讓一些國家開始恢復疫前的工作和生活習慣。上季的PS 5遊戲主機硬體銷售雖助提振Sony營收，但高昂的製造成本卻對獲利造成壓力，而半導體短缺也可能導致Sony無法產出足以符合需求的主機數量。Sony維持PS 5今年度的銷售目標為略高於1480萬台。