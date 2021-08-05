我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

豐田、本田獲利 展望保守

編譯林奇賢／綜合報導
豐田汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高。（美聯社）
豐田汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高。（美聯社）

豐田汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高，卻維持全年財測不變，本田汽車（Honda）的全年財測也低於分析師預期，凸顯在「晶片荒」、新冠肺炎疫情等不確定因素干擾下，這兩大日本車廠對前景的看法偏保守。

豐田4日表示，年度第1季（4至6月）營業利益增至9975億日圓（91.5億美元），優於分析師原估的7590億日圓，營收也躍增73%至7.94兆日圓（730億美元），兩項數據都寫歷來新高。

不過，豐田的全年營業利益展望仍維持在2.5兆日圓（229億美元）的水準，低於分析師預估的2.95兆日圓。豐田指出，未上修獲利展望的原因，是車用晶片短缺和疫情蔓延，且目前難以預料「晶片荒」何時才會減緩。這兩個因素導致豐田上季產量約減少10萬輛。

彭博行業研究分析師說，豐田的全年財測維持不變，凸顯這家車廠的「勿鬆懈」典型心態。豐田對前景的看法一向偏保守，譬如，該車廠提出的去年度營業利益預測為5000億日圓，最後卻飆高至2.2兆日圓。

因此，分析師預料，除非原物料價格、疫情及晶片供應等方面發生令人意想不到的事件，否則豐田很可能在本季上修全年財測。

自從擺脫去年疫情的衝擊以來，豐田的業績一直很亮眼，且相對不受晶片短缺的影響，原因是豐田善於管理供應鏈，並對晶片等關鍵零件維持充裕庫存。

本田同日則表示，上季營業利益增至2432億日圓，是分析師預估的兩倍多，本田並將全年營業利益展望上修至7800億日圓（71億美元），但仍比分析師預估的8030億日圓少。

本田力拚在2040年前推動旗下車款全面電動化，並為此投入大筆研發經費，但目前本田的高科技計畫仍未開花結果。

事實上，本田一直難以兼顧財務健全和電動化轉型目標，例如汽車部門的營業利益率雖有改善，但只有3%，遠不如摩托車部門的15.6%。

豐田 分析師 本田

上一則

美企增聘人手 低於預期

下一則

Sony上季獲利 優於市場預期

延伸閱讀

汽車晶片荒 中國嚴查囤積抬價 違者重罰

汽車晶片荒 中國嚴查囤積抬價 違者重罰
中國晶片大缺貨 汽車減產估15%

中國晶片大缺貨 汽車減產估15%
晶圓代工大餅市場愈來愈大

晶圓代工大餅市場愈來愈大
火鳥專車 專營接送/包車旅遊或購物

火鳥專車 專營接送/包車旅遊或購物

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件