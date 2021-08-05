豐田、本田獲利 展望保守

豐田汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高。（美聯社）

豐田 汽車（Toyota）上季營收激增73%，營業利益更衝上歷史新高，卻維持全年財測不變，本田 汽車（Honda）的全年財測也低於分析師 預期，凸顯在「晶片荒」、新冠肺炎疫情等不確定因素干擾下，這兩大日本車廠對前景的看法偏保守。

豐田4日表示，年度第1季（4至6月）營業利益增至9975億日圓（91.5億美元），優於分析師原估的7590億日圓，營收也躍增73%至7.94兆日圓（730億美元），兩項數據都寫歷來新高。

不過，豐田的全年營業利益展望仍維持在2.5兆日圓（229億美元）的水準，低於分析師預估的2.95兆日圓。豐田指出，未上修獲利展望的原因，是車用晶片短缺和疫情蔓延，且目前難以預料「晶片荒」何時才會減緩。這兩個因素導致豐田上季產量約減少10萬輛。

彭博行業研究分析師說，豐田的全年財測維持不變，凸顯這家車廠的「勿鬆懈」典型心態。豐田對前景的看法一向偏保守，譬如，該車廠提出的去年度營業利益預測為5000億日圓，最後卻飆高至2.2兆日圓。

因此，分析師預料，除非原物料價格、疫情及晶片供應等方面發生令人意想不到的事件，否則豐田很可能在本季上修全年財測。

自從擺脫去年疫情的衝擊以來，豐田的業績一直很亮眼，且相對不受晶片短缺的影響，原因是豐田善於管理供應鏈，並對晶片等關鍵零件維持充裕庫存。

本田同日則表示，上季營業利益增至2432億日圓，是分析師預估的兩倍多，本田並將全年營業利益展望上修至7800億日圓（71億美元），但仍比分析師預估的8030億日圓少。

本田力拚在2040年前推動旗下車款全面電動化，並為此投入大筆研發經費，但目前本田的高科技計畫仍未開花結果。

事實上，本田一直難以兼顧財務健全和電動化轉型目標，例如汽車部門的營業利益率雖有改善，但只有3%，遠不如摩托車部門的15.6%。