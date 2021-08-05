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賀錦麗訪星越 聚焦二議題

編譯黃淑玲／綜合報導

美國副總統賀錦麗本月底將陸續訪問新加坡和越南，著眼半導體供應鏈與區域安全等兩大重點，力圖在東南亞加強反制中國的影響力。美國3日也說，已捐逾1.1億劑新冠疫苗給台灣等65個經濟體，本月底也將開始送出5億劑輝瑞疫苗，凸顯反制中國「疫苗外交」的努力有所進展。

賀錦麗22日將抵達新加坡，24日造訪越南，成為首位造訪越南的美國副總統，她將與當地政治領袖、企業界、民間社團會面，但還不清楚她是否肩負特定的經濟任務。

彭博資訊報導，白宮內部正在討論與印太國家締結自貿協定的可能性，而這項包含數位貿易的協定，也涵蓋星、越。美國官員說，供應鏈的安全性和韌性也是賀錦麗出訪的主要焦點，優先尋找解決方案避免短缺問題發生。

賀錦麗的出訪行程細節還在規畫中，這是她擔任副總統以來第二次外訪，計畫20到26日都將待在東南亞，耗時要比她6月訪問瓜地馬拉及墨西哥的兩天行程都要久，凸顯美國對東南亞的用心程度。

另一方面，白宮3日也表示，已捐逾1億1170萬劑新冠疫苗給65個經濟體，超過先前承諾的8000萬劑，其中，西半球共16國總計收到3856萬劑疫苗，是獲得最多疫苗的區域，其次為東亞與太平洋區域，台灣等11個經濟體共獲得2776萬劑。

美國6月交付台灣250萬劑莫德納疫苗，數量在亞太地區排第四，前三名皆為目前疫情嚴峻的東南亞國家，包括印尼、菲律賓及越南。

白宮表示，8月底開始，美國將運送先前承諾採購的5億劑輝瑞／BNT疫苗，給100個有需要的中低收入國家。美國表示，美國捐贈數量高於其他24個也在海外捐疫苗國家的總和，包含中國和俄羅斯。

美國 疫苗 東南亞

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