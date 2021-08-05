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美企增聘人手 低於預期

編譯湯淑君／綜合報導
美國ADP就業報告顯示，上月企業增聘人手比預期少，顯示整體經濟改善未能消除招聘障礙，凸顯美國就業市場要完全復甦的重重挑戰。（美聯社）
美國ADP就業報告顯示，上月企業增聘人手比預期少，顯示整體經濟改善未能消除招聘障礙，凸顯美國就業市場要完全復甦的重重挑戰。（美聯社）

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，上月企業增聘的人手比預期少，顯示整體經濟改善仍未能消除招聘障礙，也凸顯美國就業市場要完全復甦的重重挑戰。聯準會（Fed）官員表示，就業市場需要時間癒合新冠肺炎疫情留下的傷口。

ADP全國聘雇報告顯示，美國民間企業7月增聘33萬人，增幅為2月來最小，不到經濟學家估計增數69.5萬人的一半 。此外，6月數據下修為增加68萬人，不如最初公布的69.2萬人壯觀。

企業聘雇速度減緩，凸顯美國就業市場要全面復甦仍面臨重重挑戰。疫情期間日積月累的需求大爆發，使企業即使努力生產仍供不應求，況且創新高紀錄的920萬個職缺也需要時間補人。

上月服務業增聘31.8萬人。休閒餐旅業增加13.9萬人，也是2月來最小增數。受雇於貨物生產商的人數增加1.2萬人。營建公司只增加1000個人手。

ADP首席經濟學家理察森說：「7月就業數據顯示就業成長比第2季顯著減緩。招聘瓶頸阻礙更強的成長，尤其是新冠變種病毒引發新一波疫情顧慮。」

在ADP就業報告出爐後，各界將聚焦6日公布的美國7月非農就業報告。經濟學家估計，7月非農就業人數增加71.8萬人，失業率可能隨勞動參與率改善降到5.7%。

Fed官員對美國就業市場展望則顯得意見分歧。

Fed理事鮑曼3日表示，最近招聘步調雖有改善，仍遠低於疫前水準，「要讓經濟重新站穩腳步，尚待進一步努力」。同日，舊金山聯邦準備銀行總裁達利也呼應這種看法，指出仍有將近1000萬人失業，這還不包括目前在勞動市場外觀望的人。

不過，日前Fed理事沃勒和聖路易聯準銀行總裁博拉德異口同聲表示，就業市場復甦接近完成，Fed應開始縮減每月1200億美元的購債規模，事不宜遲。

Fed政策聲明已明示，唯有經濟朝充分就業和2%通膨率目標出現「進一步實質進展」時，才會開始縮減購債。

就業 美國 疫情

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