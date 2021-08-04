我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

意外 澳洲9月起縮減購債計畫

編譯劉忠勇／綜合報導
澳洲央行意外維持原訂縮減購債計畫。（路透）
澳洲央行意外維持原訂縮減購債計畫。（路透）

儘管澳洲新冠疫情再起，促使當局延長雪梨等地區的封鎖措施，澳洲央行3日仍意外宣布，將維持原訂從9月開始縮減購債的計畫，澳幣兌美元匯價3日盤中應聲強升0.6%。

澳洲央行維持基準利率於0.1%不變，並且維持原訂的縮減購債計畫，9月起每周購債規模將從50億澳幣，減為40億澳幣（30億美元）。雪梨等主要城市的封鎖措施，預料將衝擊本季經濟成長，促使市場預期澳洲央行會延後縮減購債。

但相反地，澳洲央行卻維持樂觀看待經濟的論點。澳洲央行總裁洛威指，近來爆發的疫情正打亂復甦，本季國內GDP估將下滑，但「到目前為止的經驗是，在新冠疫情已得控制後，經濟將迅速回升」，「經濟受益於大量的額外政策支持，疫苗計畫也將幫助復甦」。這意外決策反映決策官員對成長展望信心，激勵澳幣兌美元3日盤中升值0.6%至1澳幣兌0.7408美元。

洛威說：「理事會將保持其對債券購買規模的靈活做法。將繼續根據經濟狀況和疫情，以及對實現充分就業和通膨目標的預期進展的影響來評估」。他認為，未來幾個月的經濟展望「不確定」，取決於公衛情勢和防疫演變，但該央行預期的主要情境是，明年經濟成長率將略高於4%，後年成長2.5%。

澳洲 央行 疫情

上一則

晶圓代工大餅市場愈來愈大

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國

東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國
澳洲東奧選手搭機返國發酒瘋 當局展開調查

澳洲東奧選手搭機返國發酒瘋 當局展開調查
休傑克曼皮膚癌恐復發？千叮萬囑粉絲莫忘防曬

休傑克曼皮膚癌恐復發？千叮萬囑粉絲莫忘防曬
特斯拉「大電池」狂燒3天才撲滅 儲能系統風險引憂

特斯拉「大電池」狂燒3天才撲滅 儲能系統風險引憂

熱門新聞

國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協