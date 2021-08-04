意外 澳洲9月起縮減購債計畫

澳洲央行意外維持原訂縮減購債計畫。（路透）

儘管澳洲 新冠疫情 再起，促使當局延長雪梨等地區的封鎖措施，澳洲央行 3日仍意外宣布，將維持原訂從9月開始縮減購債的計畫，澳幣兌美元匯價3日盤中應聲強升0.6%。

澳洲央行維持基準利率於0.1%不變，並且維持原訂的縮減購債計畫，9月起每周購債規模將從50億澳幣，減為40億澳幣（30億美元）。雪梨等主要城市的封鎖措施，預料將衝擊本季經濟成長，促使市場預期澳洲央行會延後縮減購債。

但相反地，澳洲央行卻維持樂觀看待經濟的論點。澳洲央行總裁洛威指，近來爆發的疫情正打亂復甦，本季國內GDP估將下滑，但「到目前為止的經驗是，在新冠疫情已得控制後，經濟將迅速回升」，「經濟受益於大量的額外政策支持，疫苗計畫也將幫助復甦」。這意外決策反映決策官員對成長展望信心，激勵澳幣兌美元3日盤中升值0.6%至1澳幣兌0.7408美元。

洛威說：「理事會將保持其對債券購買規模的靈活做法。將繼續根據經濟狀況和疫情，以及對實現充分就業和通膨目標的預期進展的影響來評估」。他認為，未來幾個月的經濟展望「不確定」，取決於公衛情勢和防疫演變，但該央行預期的主要情境是，明年經濟成長率將略高於4%，後年成長2.5%。