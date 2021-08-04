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晶圓代工大餅市場愈來愈大

編譯葉亭均／綜合報導

繼蘋果、亞馬遜及微軟等科技大咖之後，Google也加入自行研發晶片的行列，並納入其最新款的Pixel手機，預示著晶圓代工市場大餅將會愈來愈大，台積電與三星電子等晶圓代工將更受依賴。

Google自行研發的單晶片（SoC）名為「Google Tensor」，將運用於最新款旗艦機Pixel 6和Pixel 6 Pro，能大幅改善相片與影片處理過程，能在光線微弱環境下提供夜視模式，也能提供精確的語音轉語音及翻譯功能還包含一個專門處理AI應用的處理器，可讓手機本身處理更多資訊，無須把資料送上雲端處理，朝「邊緣運算」跨出一步。

Google執行長皮伽在聲明中指出，「Tensor耗費四年打造，建立在20年的Google運算經驗之上，是Pixel歷來最大的創新」。

Pixel手機的市占雖然較小，卻再次凸顯各家科技大廠都在自行研發晶片。蘋果公司2010年就在iPhone 4搭載自家處理器A4晶片，去年宣布Mac電腦將搭載自家研發的M1晶片；三星電子自行開發處理器Exynos；亞馬遜Alexa語音助理部分運算將改採自研晶片；彭博資訊去年底報導，微軟正在為其伺服器及未來的Surface筆電自行設計根據安謀架構的處理器晶片。這股晶片自主研發潮也預示著，晶片代工大餅會愈來愈大。

晶片 Google 手機

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