恩智浦、英飛凌 看旺

全球晶片 需求強勁，正帶旺晶片大廠荷蘭恩智浦半導體（NXP）與德國英飛凌（Infineon）的前景，但車用晶片荒也讓德國寶馬（BMW）、荷蘭Stellantis等汽車 大廠頭痛不已，警告晶片短缺可能帶來壓力。

恩智浦第2季營收 較去年同期大增43%至26億美元，優於市場預期，主要因為全球晶片短缺持續推升銷售。該公司預估本季營收將介於27.8億-29.3億美元，經調整後的毛利率維56.6%，都高於分析師預期。

恩智浦說，仍非常看好所有終端市場的長期需求趨勢，近期的供應環境將帶動今年底和明年的強勁成長。

英飛凌上季營收成長25％至27.2億歐元（32.3億美元），但略低於市場預期，主因是美國德州奧斯汀場產能正持續從先前暴風雪的衝擊中復原，馬來西亞一座工廠6月也因當地暴發新一波新冠疫情而寬必，影響對核心汽車客戶的供貨。

不過，英飛凌維持全年銷售預估為110億歐元，符合市場預期，同時略微上調營業利益率預估至18%以上。英飛淩表示，馬來西亞工廠本月才能恢復產能全開，本季營收可能受到上千萬歐元的影響。

在此同時，各大車廠仍為晶片荒而頭痛不已。BMW警告，全球晶片短缺與原物料成本上漲，將傷害下半年的業績表現。