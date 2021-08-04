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Delta病毒突襲 油價重挫

編譯林奕榮／綜合報導
全球多國正重新實施或升級管制措施，使原油需求前景蒙上陰霾。（路透）
全球多國正重新實施或升級管制措施，使原油需求前景蒙上陰霾。（路透）

包括亞洲最大原油消費國中國大陸在內，全球多國正重新實施或升級管制措施，主因為Delta新冠變種病毒擴散，使全球原油需求前景蒙上陰霾，國際油價3日盤中應聲重挫逾2%，且下半年恐難重演上半年的亮眼表現，商品市場投資人也繃緊神經。

倫敦布蘭特原油10月期貨大跌2.5%至每桶71.05美元，西德州輕原油9月期貨也跌2.9%至每桶69.19美元。

中國大陸正重新採取限制措施，並取消國內航班，地方政府封鎖部分城鎮，一些熱門景點也不開放，試圖抑制變種病毒在夏季旅遊旺季期間蔓延。進出北京的航班已全面取消，可能為暑期旅遊熱潮澆下冷水。中國石油天然氣集團（CNPC）預估，噴射機燃料消費將受到新管制措施最大衝擊。

美國一些城市和公司，正重新要求配戴口罩，包括完全接種者，以應對變種病毒引發的確診數激增。舊金山和灣區其他六郡都重新實施公共場合室內全面配戴口罩規定，Google、沃爾瑪、迪士尼和目標百貨也宣布更嚴格的口罩配戴規定。美國在7月30日止的七日平均每日新增確診人數達到72,790人，超越去年夏季的高峰。

南韓3日首度發現兩例Delta+病毒（Delta變種病毒的進一步突變）確診病例，一些科學家曾表示，Delta+的感染力可能更強。

日本內閣官房長官加藤勝信3日表示，由於東京和其他一些地區的新冠感染率已飆升至紀錄高點，為確保有足夠病床收容重症患者，將讓多數輕症患者轉回居家護理。印尼的防疫封鎖措施已導致企業需求銳減，當局還將延長主要城市的移動限制措施一周。

CNPC的研究員王玲玲表示：「這一波疫情，可能讓短期原油需求減少5%。」後續的影響，將取決於感染率和疫情升溫持續時間。

Delta變種病毒也考驗商品市場，投資人擔心非mRNA技術的陸產疫苗較難減緩變種病毒傳播；這些疑慮，拖累上海原油期貨、燃油、銅、鋁、鎳等商品的價格3日盤中全面挫跌，倫敦金屬交易所（LME）鋅價一度跌3%，鎳價跌1.6%，銅價跌1.1%。

Delta病毒在亞洲肆虐，也讓市場擔心石油輸出國組織與伙伴國（OPEC+）增產數量可能超過需求復甦，下半年油價難以複製上半年漲勢。

變種病毒 口罩 中國

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