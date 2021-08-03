美工業巨擘收購英同業

派克漢尼汾將以88億美元收購Meggitt。（路透）

美國工業巨擘派克漢尼汾（Parker-Hannifin）同意以63億英鎊（88億美元）收購英國 同業Meggitt，為派克漢尼汾史上最大手筆併購案，這項交易將擴大派克漢尼汾在英國市場的市占率，並增強在航空航太 產業的競爭力。

彭博資訊報導，派克漢尼汾將以每股8英鎊現金收購Meggitt，較Meggitt 7月30日收盤溢價71%。在英國航空航太業者陸續被美國買家收購的情況下，這種溢價將提高其他潛在買家買下Meggitt的門檻。

Meggitt 2日盤中股價應聲暴漲62%，寫下歷來最大漲幅。

這項交易將成為派克漢尼汾有史以來最大手筆收購案。事實上，在董事長暨執行長威廉 斯（Tom Williams）帶領下，該公司已加快收購活動的腳步，且在新冠肺炎疫情爆發前就已推動多項收購案。

派克漢尼汾表示，收購Meggitt將使旗下航空航太系統事業的規模擴大近一倍，增強在航空業的競爭力；隨著飛機的需求回升，航空業逐漸擺脫有史以來最嚴重的景氣低迷。

威廉斯說：「我們希望開出一個具有吸引力的價碼，爭取股東的支持，並展現我們是最好的買家。」他並表示，由於這筆收購案的規模太大，未來三年都將不再推動併購案，將專注於投資、配息及還債，以降低債務槓桿比率。

為爭取英國監管機關同意這項收購案，派克漢尼汾對英國政府提出許多承諾，包括會繼續擔任英國政府的供應商，會將生產線留在英國，並繼續由英國籍人士擔任多數Meggitt董事。

威廉斯說，他會保護多數Meggitt的工作機會，讓Meggitt持續成長，而不是分拆事業。