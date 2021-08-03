美支付商併澳金融科技業

美支付業者Square同意以約290億美元收購澳洲金融科技公司Afterpay，搶搭「先買後付」熱潮。（路透）

美國支付業者Square已同意以約290億美元的全股票交易，收購澳洲 金融科技公司Afterpay，搶搭當前的「先買後付」熱潮，凸顯金融科技業者希望運用消費者在新冠疫情期間加速改變行為的機會，運用規模提供更多產品，以挑戰大型銀行。

華爾街日報報導，Afterpay股東每股可換得0.375股的Square A股，對Afterpay每股估值約為126.21澳幣（92.66美元），比Afterpay的7月30日收盤價溢價31%，交易預定明年第1季完成。

這樁收購案不僅是Square歷來最大手筆，也是澳洲歷來規模最大的交易，激勵Afterpay股價2日大漲18.8%，Square在2日美股早盤則跌1.40%。

Afterpay擁有1600萬名用戶，是「先買後付」模式的先驅，在消費者下單後，會向商家收取一筆費用，再提供小額的零利率 分期付款給消費者，也就是說，消費者能在下單後，再以零利率四期分期付款償還，若消費者在自動扣款時未能按時還款，須繳納一筆費用，且帳戶會被鎖住，直到還清餘額，以減少不良放款。

這項模式能夠繞過信用審核，廣受消費者歡迎，特別是可能沒有信用卡的年輕人。

Square計劃把Afterpay整合到其搶攻消費者的Cash應用程式、及主打小企業的Seller App，讓採用其服務的小商家，新增Afterpay的金融服務，而Cash用戶則能透過分期還款。Afterpay兩位共同創辦人馬隆納和艾森將加入Square。

Square財務長亞胡賈（Amrita Ahuja）表示，「先買後付」模式和傳統的消者融資商模截然不同，是傳統信用模式的替代選擇。

瑞士信貸分析師 指出，Square和Afterpay是很合適的組合，能能帶來不同支付產品的互補好處。但市場預期，Square將須花費大筆支出整合彼此的服務，彭博分析師也認為，Afterpay股東可能拒絕Square的出價，因為這個價碼仍低於Afterpay今年稍早的歷史新高價位，且Afterpay的成長速度比Square還快。