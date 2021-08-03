歐洲叫車新創 強攻生鮮外送

歐洲叫車新創公司Bolt在2日表示，在最新一輪籌資中取得6億歐元（7.13億美元）資金，使估值暴增逾倍至47.5億美元，Bolt將因此有更多資金投入線上生鮮外送業務，與Uber等巨擘一較高下。

CNBC報導，Bolt籌資6億歐元，投資 人包含創投業者Sequoia、基金業者Tekne，既有投資人G Squared、D1 Capital及Naya也增加對Bolt的持股。

Bolt創辦人兼執行長勒谷表示，Bolt的使命是降低城市移動的成本，且Bolt正建立一個未來，一個民眾不會被逼著買車的未來，而更多民眾買車，只會帶來交通堵塞和空汙。Bolt的前身為Taxify，是愛沙尼亞叫車應用程式（App ），後來該公司拓展諸多新服務，包括美食外送、汽車共享、電動滑板車及自行車出租，力拚成為「超級App」。

Bolt如今正積極搶攻生鮮外送市場，計劃在未來幾個月向十個歐洲國家推出15分鐘生鮮外送服務，涵蓋瑞典 、葡萄牙、克羅埃西亞及羅馬尼亞等國。全球生鮮外送市場的競爭激烈，尤其是歐洲市場。在創投業者投資數十億美元資金後，好幾款App在歐洲各地興起，例如土耳其的生鮮外送App Getir；Getir在6月完成籌資後，估值已達到75億美元。