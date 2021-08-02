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南韓出口連九紅 成長放緩

編譯林奕榮／綜合報導
南韓7月出口連續第九個月攀升，且出口額新高，但增速放緩，成長幅度也小於預期。圖為釜山新港碼頭。（路透）
南韓7月出口連續第九個月攀升，且出口額新高，但增速放緩，成長幅度也小於預期。圖為釜山新港碼頭。（路透）

受惠於晶片和健康生技產品的海外需求強勁，南韓7月出口連續第九個月攀升，且出口額新高，但增速放緩，成長幅度也小於預期，主因為低基期效應消退，以及當地新冠疫情再度爆發干擾供應鏈，後續復甦仍面臨Delta新冠變種病毒蔓延、供應鏈問題及原物料價格上漲等三大威脅。

南韓產業通商資源部1日公布，7月出口較去年同期成長29.6%至554.3億美元，是南韓自1956年彙整相關數據以來最高紀錄，但出口成長步調較6月的39.8%趨緩，也不如市場預期的30.2%。

南韓7月進口年增38.2%至536.7億美元，上月因而出現17.7億美元的貿易順差，為連續第15個月出現貿易順差。該國今年1-7月累計出口額達到3,587億美元，也是歷來新高。

以產品類別來看，7月晶片出口年增39.6%至110億美元，生物健康產品大增27.2%，石化產品出口更激增59.5%。

以地區而言，南韓上月對美出口躍增32%，對歐盟出口成長44%，對中國大陸出口增加15.7%。

韓亞金融投資分析師全圭延（音譯）說，先進國家正帶動經濟復甦，晶片、汽車和石化產品等主要出口項目的需求依然強勁，但低基期效應效應消退將使成長步調放緩，部分供應鏈受擾也將推升物流成本。

南韓政府認為，出口量目前將持續成長，但Delta變種病毒散播、供應鏈問題及原料價格上漲，持續威脅復甦腳步。

當局為控制住新一波疫情而實施更嚴格的社交距離措施，已拖累消費者信心減弱，南韓央行仍預期全球需求可望引領經濟成長，預估今年將成長4%。國際貨幣基金（IMF）上周調升南韓今年經濟成長預測至4.3%，南韓財政部的預估值則為4.2%。

南韓 供應鏈 晶片

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