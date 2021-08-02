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全球銅料供應 警鈴大響

編譯任中原／綜合報導
必和必拓智利Escondida礦區將罷工。（路透）
必和必拓智利Escondida礦區將罷工。（路透）

澳洲礦商巨擘必和必拓（BHP）位於全球最大銅礦場智利Escondida礦區的員工工會，在7月31日以99.5%的壓倒性贊成率，決定發動罷工，使全球銅料供給備受威脅。

必和必拓工會在決定罷工後發表聲明，要求BHP對新的三年期勞資合約提供更佳的條件。依據智利法律，雙方可以選擇由政府出面協調，為期至少五天，然後才能展開罷工。必和必拓已經確認將要求政府協調，希望能達成勞資協議。

Escondida礦區去年銅產量達120萬公噸。由於目前全球銅料需求強勁，價格盤旋高檔。過去兩周受礦區勞資爭議升高影響，銅價期貨已經上漲約5%。該礦區2017年曾罷工停產達44天，並導致智利經濟成長減速。

必和必拓的工會領導人表示，希望這次投票結果能使資方警醒，與勞工進行實質性的協商，達成雙方滿意的協議，以免付出昂貴代價。

智利銅料供給量占全球25%以上。由於多國政府都大舉擴張公共支出，以因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，使全球銅料需求激增，銅價高漲，業者獲利創新高，勞資爭議不斷發生，也讓智利政府疲於奔命。

基於資方獲利豐碩，使勞方底氣十足，強力要求資方在新勞資合約中提供更佳的條件；智利政府也有意加稅，以解決疫情帶來的經濟壓力及貧富差距。礦業公司則基於礦砂品質惡化，且其他投入成本開始上升，因而全力壓抑勞工成本。

Escondida礦區工會領袖指責資方企圖以高額的一次性獎金，來換取延長工時及一些新要求，以提昇生產力及利潤。必和必拓表示，資方的提議包括改善工作條件，並提供新的福利。

罷工 疫情 勞工

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