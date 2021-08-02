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全球景氣展望 高盛趨保守

編譯湯淑君／綜合報導
泰國民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。變種病毒Delta快速傳播，掀起新一波感染潮，促使各國加快疫苗施打腳步。（路透）
泰國民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。變種病毒Delta快速傳播，掀起新一波感染潮，促使各國加快疫苗施打腳步。（路透）

高盛集團向來對全球經濟展望十分樂觀，相關預測數據每每大幅高於華爾街共識預測值，因為堅信消費者和企業的韌性十足。但在新冠變種病毒Delta掀起新一波感染潮後，高盛經濟學家如今對全球經濟展望態度已轉趨保守。

官方公布的最新報告顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率為6.5%，儘管成長步調不如市場預期，仍顯示這個世界最大經濟體已攀越疫情爆發前的高峰；歐元區第2季GDP年增率高達13.7%，優於預期。

高盛經濟學家史楚文和布山表示，高盛研究團隊對全球經濟前景的看法已不像原先那麼樂觀。高盛現在對今年全球成長率的預測修正為6.4%，只比華爾街共識預測值高0.3個百分點。

疫苗接種率低的亞太經濟體成長預測也遭下修，包括印度和澳洲在內，也調降對美國展望。

高盛指出，新冠病毒的Delta變異株傳染力很強，意味著經濟成長率可能因為爆發新疫情而減緩。問題不只是各國政府重新實施防疫限制而已，也關係到民眾自主選擇避開需要高度接觸、傳染風險也較高的服務。

高盛經濟學家引用YouGov民調數據說：「表示『總是迴避』高度接觸式活動的美國民眾，比率已經降低；但約有50%避開大眾運輸和大型群聚場合，比率仍相當高；避免旅遊者占30%…進一步復甦需要的不僅是提高疫苗接種率和相關醫藥改善；要讓民眾變得更安心，也需要時間。」

高盛分析世界各國防疫限制相較於染疫死亡人數是寬或鬆，據此把美國歸類為「風險趨避偏低」國家，中國列為「風險趨避偏高」國家。他們說：「大陸高風險趨避，可能導致隔離檢疫和旅遊管制措施持續更久，拖慢泰國、新加坡這類觀光業導向經濟體的復甦腳步。」

高盛 美國 華爾街

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