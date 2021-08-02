華爾街：慎防美股回檔

華爾街策略師警告，須慎防美股回檔風險。（美聯社）

Delta新冠肺炎變種病毒正導致美國 新冠疫情 再起，時序又進入美股 表現較為平淡的8月和9月，愈來愈多華爾街策略師都警告，投資人須慎防美股回檔風險。

數據顯示，佛羅里達州7月30日新增2萬1683名確診病例，為去年3月疫情爆發以來新高，且約占美國所有新增確診病例的兩成，成為美國疫情的最新熱區。紐約州也新增檢測陽性病例3050人，是5月7日以來單日新增最高值。

古根漢（Guggenheim）全球投資長米納德說，在當前Delta變異病毒株散播、經濟成長放緩的初期階段，已出現夠多警訊，審慎的投資人須開始考慮降低風險。

他說，近來關於Delta病毒的數據「極度令人不安」，因Delat病毒的傳染力是原始病毒株的兩到三倍，而近來全美單日平均新增約6萬例，這代表全美單日新增確診人數六到八周後可能超過20萬例，變得像去年12月那麼嚴重。

在此同時，史坦普500指數從去年3月23日觸底以來，已大漲96%、61次創新高，卻從未重挫至少10%，讓策略師更加擔憂美股的回檔風險。

經濟學家和企業主都憂心，美國疾病防治中心（CDC）再次呼籲民眾在疫情熱區的室內仍應戴口罩，可能會衝擊消費者信心並導致銷售下滑，在美股全年表現最差的8、9月，拖累美股下挫。

美國銀行（BofA）編纂的歷史資料顯示，1928年來，史坦普500指數8至10月的平均報酬率為負0.03%，是該指數一年中表現最差的三個月。從歷史紀錄來看，8月美股表現平庸，史坦普500指數平均報酬率0.70%，月線收紅機率達58.1%，堪稱是美股市況從「夏季茂盛」轉為「秋季蕭瑟」的過渡期。