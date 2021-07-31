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擠下三星李在鎔 Kakao創辦人躍南韓首富

編譯葉亭均／綜合報導

南韓最夯即時通訊軟體業者Kakao的創辦人金範洙（Brian Kim），今年來財富大增逾60億美元，擠下三星集團繼承人李在鎔，坐上南韓首富寶座。

根據彭博億萬富豪指數，白手起家的金範洙淨值達135億美元，因Kakao股價今年來暴漲89%。三星電子副會長李在鎔落居第二，淨值123億美元。這也顯示出，這位肉販之子如何在由財閥控制的南韓經濟體系中強勢崛起，同時也反映出首次公開發行股票（IPO）的力量，即隨著旗下子公司相繼出售或計畫出售股票，Kakao的股價不斷攀高。

今年55歲的金範洙於2006年成立Kakao的前身Iwilab，並在四年後成立KakaoTalk 。這款通訊服務在全球擁有5300萬名用戶，88%在南韓。Kakao之後將業務逐漸拓展至行動通訊之外，業務範圍遍及支付、銀行、電玩遊戲與叫車。Kakao現在已成為南韓第四大上市公司，市值約580億美元。

疫情帶動Kakao行動平台服務需求，今年第1季獲利較一年前倍增至2.09億美元。

現代汽車證券公司分析師金賢永（音譯）指出，「Kakao的策略是透過積極吸引投資快速擴大業務。IPO是最順利、最可靠的方式」。

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