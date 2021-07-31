歐元區上季GDP年增13.7%

歐元區第2季整體國內生產毛額（GDP）比去年同期成長13.7%，高於預估。（路透）

歐元區第2季經濟強勁反彈，主因各國解除封禁，經濟活動逐漸復原。經濟學者預測，除非供應鏈瓶頸持續未解，或新冠肺炎疫情 再度升高，否則第3季還會更強。

歐盟統計局30日公布，歐元區整體國內生產毛額（GDP）比第1季成長2%，優於預估的1.5%，也比第1季時的負0.3%大幅改善。

經季節調整後比去年同期成長13.7%，也高於預估的13.2%，更遠優於首季時的負1.3%。

至於7月消費者物價（CPI）比去年同期上升2.2%，高於預估的2.0%，也高於第1季時的1.9%升幅，德國 通膨率更攀抵十多年來高點。升幅雖超過歐洲央行（ECB）的目標，但決策官員已表示物價漲勢終將消退。ECB總裁拉加德表示，經濟還存在「大量閒置」產能，將抑制工資升幅及通膨壓力。6月失業率意外降到7.7%，是一年來的低點。

義大利 、西班牙經濟反彈最強。義大利GDP比第1季成長2.7%，比去年同期激增17.3%；義國財長已預測，今年成長率可達5%，GDP規模可望於明年第3季回到疫前水準。6月失業率下降0.5個百分點，為9.7%，低於預估。西班牙經濟則得力於家庭消費熱絡及服務業復甦。另外法國GDP也略優於預估。

但德國表現意外落後，第2季成長1.5%，遠遜於預估的2.0%。6月德國申領工資補助的人數減少到150萬人，是去年初以來最低水準，德國央行也預測GDP已非常接近疫情之前的水準。不過最近疫情再度升高，供應鏈再現瓶頸，可能使復甦減緩。7月企業信心指數意外下降，主因製造業原物料供應短缺、交貨延後及成本上升。

ECB預測，歐元區可能要到明年初時，疫情造成的經濟損失才會復原；但由於第2季表現良好，上述目標可能提早達成。