我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

歐元區上季GDP年增13.7%

編譯任中原／綜合報導
歐元區第2季整體國內生產毛額（GDP）比去年同期成長13.7%，高於預估。（路透）
歐元區第2季整體國內生產毛額（GDP）比去年同期成長13.7%，高於預估。（路透）

歐元區第2季經濟強勁反彈，主因各國解除封禁，經濟活動逐漸復原。經濟學者預測，除非供應鏈瓶頸持續未解，或新冠肺炎疫情再度升高，否則第3季還會更強。

歐盟統計局30日公布，歐元區整體國內生產毛額（GDP）比第1季成長2%，優於預估的1.5%，也比第1季時的負0.3%大幅改善。

經季節調整後比去年同期成長13.7%，也高於預估的13.2%，更遠優於首季時的負1.3%。

至於7月消費者物價（CPI）比去年同期上升2.2%，高於預估的2.0%，也高於第1季時的1.9%升幅，德國通膨率更攀抵十多年來高點。升幅雖超過歐洲央行（ECB）的目標，但決策官員已表示物價漲勢終將消退。ECB總裁拉加德表示，經濟還存在「大量閒置」產能，將抑制工資升幅及通膨壓力。6月失業率意外降到7.7%，是一年來的低點。

義大利、西班牙經濟反彈最強。義大利GDP比第1季成長2.7%，比去年同期激增17.3%；義國財長已預測，今年成長率可達5%，GDP規模可望於明年第3季回到疫前水準。6月失業率下降0.5個百分點，為9.7%，低於預估。西班牙經濟則得力於家庭消費熱絡及服務業復甦。另外法國GDP也略優於預估。

但德國表現意外落後，第2季成長1.5%，遠遜於預估的2.0%。6月德國申領工資補助的人數減少到150萬人，是去年初以來最低水準，德國央行也預測GDP已非常接近疫情之前的水準。不過最近疫情再度升高，供應鏈再現瓶頸，可能使復甦減緩。7月企業信心指數意外下降，主因製造業原物料供應短缺、交貨延後及成本上升。

ECB預測，歐元區可能要到明年初時，疫情造成的經濟損失才會復原；但由於第2季表現良好，上述目標可能提早達成。

疫情 德國 義大利

上一則

企業加速數位化「 X世代」陷就業危機

下一則

擠下三星李在鎔 Kakao創辦人躍南韓首富

延伸閱讀

Delta病毒在義大利大流行 占確診病例95%

Delta病毒在義大利大流行 占確診病例95%
高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
Delta變種 影響經濟復甦力度

Delta變種 影響經濟復甦力度

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見