企業加速數位化「 X世代」陷就業危機

全球失業危機中，45歲到65歲族群首當其衝。圖為肯塔基州路易維爾，一處就業服務中心等候諮詢隊伍。 （路透）

財經網站CNBC報導，根據非營利就業 組織Generation的報告，企業在新冠肺炎疫情期間，快速採用數位技術，加速工作 自動化現象，使得潛在的年齡歧視 更嚴重，在全球失業危機中，年齡介於45歲到65歲的族群首當其衝。

報導指出，年齡介於45歲到65歲的「X世代」可能因為招聘經理人的偏見，或是不樂於學習新技能，在找新工作時遭遇更多障礙。

Generation執行長摩爾雪德（Mona Mourshed）表示，這份報告首次提供「年齡歧視的具體數字」。他說，「很明顯，一旦到了某個年齡，要拿到一個工作機會變得難很多」。這份研究於2021年3月到5月間進行，調查七國共3,800名18到60歲的受聘和失業人員，以及1404位招聘經理人。

儘管各國就業情況各不相同，例如美國、英國、印度和義大利都不一樣，但調查結果卻大致相同：45到60歲是最容易被忽視的年齡群。事實上，過去六年來，處於職涯中期的人占長期失業者的比率一直很高。

最值得注意的是，招聘經理人普遍認為，45歲及以上在求職準備、體能和過往經驗表現最差。這群經理人最擔心年長員工不願意嘗試新技術（38%）、無法學習新技能（27%），及難以與其他世代的人合作（21%）。

儘管證據表明，較年長員工的表現經常優於年輕同事。事實上，近十分之九（87%）的招聘經理人表示，他們僱用的45歲以上員工，表現與較年輕員工一樣好，甚至更好。

摩爾雪德說，這份調查凸顯出工作場所長期存在的潛在偏見。招聘經理人傾向選擇和自己同一個年齡層的人，而基於簡歷的面試會讓求職者難以展示自己的技能。

不過，摩爾雪德堅持培訓有用。在研究中，近四分之三（73%）45歲以上轉換跑道的勞工表示，參加培訓有助自己獲得新職位。

在政府和企業都忙著因應缺工問題之際，摩爾雪德也提出好幾個解決方案，例如讓職訓計畫直接連結就業機會，並直接提供津貼以支持45歲以上勞工，同時改變招聘行為以消弭潛在的年齡歧視，運用以彰顯能力為主的招募流程，改善45歲以上勞工的求職機會。