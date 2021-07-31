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美電動車銷售 2030要占40%

編譯洪啟原／綜合報導
消息人士說，拜登提出的減排規則，預計在2023至2026年實施。（路透）
消息人士說，拜登提出的減排規則，預計在2023至2026年實施。（路透）

消息人士透露，白宮正與美國汽車製造商協商，希望他們能承諾，到2030年底前銷售的新車中至少40%都是電動車。車廠表示，這也需要政府協助推動，提供購車補助或擴大興建充電站等基礎建設。

路透報導，美國政府最快下周公布修訂的汽車排放標準，這項標準預計實施到2026年，電動車的銷售占比目標甚至可能多達50%，但消息人士強調，政府尚未與車廠談成任何協議，細節還在討論中，包括是否把油電混合動力車納入範圍。

美國聯合汽車工會（UAW）發言人羅森伯格表示，有報導說「我們已同意40%的電動車銷售目標」，但這完全是子虛烏有，UAW仍在與政府討論，尚未達成協議。

UAW並警告，此作法可能對某些工作帶來風險。

飛雅特克萊斯勒（FCA）母公司Stellantis，本月稍早已訂下要在2030年前把低碳排車輛銷售的比重訂在至少40%，但對上述最新消息不予置評。

彭博資訊報導，通用汽車也表示尚未與白宮達成任何協議；通用立志2035年停賣新的汽油動力輕型商用車。白宮拒絕對此發表看法。福特汽車並未直接回應，但表示已計劃到2030年左右電動車占全球新車銷售至少40%。彭博報導說，若能達協議，可為目前正在國會協商的基建法案和政府支出案增添助力；基建法案中包含在全美建置電動車充電網的計畫，規模達75億美元，是之前所有聯邦與地方政府和公用事業相關投資的將近兩倍之多。

路透報導指出，民主黨內許多人士希望對電動車導入進度設定有約束力的目標，或者照加州的作法，規定到2035年就不能再銷售新的燃油車。但拜登政府至今仍不同意。

消息人士說，拜登提出的減排規則，預計在2023至2026年實施，減排量預估類似2019年加州政府與部分車廠協商出的整體減排量，也就是相當於每年油耗要改善3.7%。

電動車 汽車 美國

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