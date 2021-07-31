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亞馬遜Q2營收不如預期 重挫7%

編譯季晶晶／綜合報導

亞馬遜（Amazon）上季獲利強勁，營收連續三季突破千億美元，但不如市場預期，是三年來首見，且提供的財測疲弱。雪上加霜的是，亞馬遜因違反數據隱私規定，遭歐盟處以近9億美元的鉅額罰款。亞馬遜股價29日盤後即已應聲挫跌，30日下跌逾7%。

電商龍頭亞馬遜美股29日盤後公布第2季財報，獲利為78億美元，或每股15.12美元，高於分析師預期的12.30美元；營收較一年前增加27%到1,131億美元，但不如市場預期的1,152億美元，且成長幅度比起當時的41%明顯放緩。

該公司並預期，本季銷售介於1,060億到1,120億美元間，低於市場平均預測的1,192億美元，代表年增率僅10-16%；營業利潤在25億到60億美元間，範圍很大。

另外，亞馬遜30日表示，因廣告行為違反隱私規定，遭歐盟監管機構處以7.46億歐元（8.87億美元）的罰款，是歐盟資料保護法上路以來最高罰款。亞馬遜表示此判決毫無根據，將提起上訴。

亞馬遜股價在盤後下跌7%，30日下跌7.56%。

4-6月正好也是貝佐斯執行長任內的最後一季；他7月5日交棒給原本領導雲端服務部門AWS的賈西（Andy Jassy）。公司上季整體營收表現令人失望，但獲利超過預期，主要便是得力於AWS營收強勁成長37%，比前一季的32%更快，營收達148.1億美元，超過分析師預期。包括廣告業務等的「其他」部門，上季營收也激增87%。

在法說會上，亞馬遜財務長歐薩夫斯基預期，隨著經濟開放更全面，銷售成長率會持續下滑，因為「人們愈來愈常外出，進行購物以外的活動。」亞馬遜上季電商銷售僅成長16%，至少是2019年來最慢增速。即使亞馬遜提前進行通常第3季才舉行的年度Prime Day促銷活動，效果也不大。

亞馬遜 營收 歐盟

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