我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

三星淨利增七成 看旺下半年

編譯洪啟原、葉亭均／綜合報導
三星電子上季獲利優於市場預期，歸功於記憶體晶片價格持續上漲，和德州奧斯汀晶圓廠復工。（美聯社）
三星電子上季獲利優於市場預期，歸功於記憶體晶片價格持續上漲，和德州奧斯汀晶圓廠復工。（美聯社）

三星電子上季獲利躍增逾七成，主要歸功於全球對半導體的強勁需求、記憶體晶片價格上漲，以及德州奧斯汀晶圓廠的復工。

三星電子公布，到6月底止的第2季淨利激增73.4%為9.45兆韓元（82億美元），優於市場預估的8.7兆韓元。根據三星公布的初步數據，上季營業利益勁增54.3%至12.6兆韓元，其中一半以上來自半導體事業。

分析師說，未來幾個月晶片部門對整體獲利的貢獻還會再增加。

資料中心營運業者和桌上型電腦（PC）製造商已推升記憶體晶片價格暴漲，業者正急於備貨，以設法因應晶片短缺和居家服務與硬體需求大增。開普投資證券公司（Cape Investment & Securities)分析師朴成俊（Park Sung-soon）說：「記憶體晶片價格可能在第3、4季更上層樓，將嘉惠三星電子的營運。」

三星電子預估，記憶體晶片市場下半年的基本面依然非常強勁，主要是市場擴大採用5G以及伺服器、桌機需求熱絡這兩大因素的支持。

三星並預估，零件供應問題預料延續至下半年，且可能看見新冠變種病毒和地緣政治緊張帶來的風險。

三星警告說 ，今年下半年疫情造成的不確定性仍將存在，供應鏈持續受到干擾。該公司上季的手機出貨量下滑，部分是因越南的供應鏈受干擾，但依維持獲利，主要靠審慎控制數位廣告支出，且平板電腦與穿戴式裝置銷售銷售大增。

HMIHC證券公司分析師表示，儘管晶片供應吃緊且印度疫情升溫，拖累智慧手機需求下滑。

南韓大新證券分析師李秀斌表示，三星系統半導體事業（LSI）的上季獲利有所改善，歸因於德州奧斯汀晶圓廠復工。

三星電子並表示，將把折疊手機列為手機事業的優先重點，今年下半年展開強力行銷，由規劃在8月11日推出的一款手機打頭陣。新機款預料會是Galaxy Fold 3。

三星 晶片 手機

上一則

Fed最快明年縮減購債規模

延伸閱讀

德州州長：疑載非法移民 警可攔檢

德州州長：疑載非法移民 警可攔檢

醫師：哥倫比亞變種病毒B.1.621占佛州染疫案例一成

醫師：哥倫比亞變種病毒B.1.621占佛州染疫案例一成
雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定

雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定
「選舉權長征」出發 赴奧斯汀抗議

「選舉權長征」出發 赴奧斯汀抗議

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震