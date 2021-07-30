三星淨利增七成 看旺下半年

三星電子上季獲利優於市場預期，歸功於記憶體晶片價格持續上漲，和德州奧斯汀晶圓廠復工。（美聯社）

三星 電子上季獲利躍增逾七成，主要歸功於全球對半導體的強勁需求、記憶體晶片 價格上漲，以及德州奧斯汀晶圓廠的復工。

三星電子公布，到6月底止的第2季淨利激增73.4%為9.45兆韓元（82億美元），優於市場預估的8.7兆韓元。根據三星公布的初步數據，上季營業利益勁增54.3%至12.6兆韓元，其中一半以上來自半導體事業。

分析師說，未來幾個月晶片部門對整體獲利的貢獻還會再增加。

資料中心營運業者和桌上型電腦（PC）製造商已推升記憶體晶片價格暴漲，業者正急於備貨，以設法因應晶片短缺和居家服務與硬體需求大增。開普投資證券公司（Cape Investment & Securities)分析師朴成俊（Park Sung-soon）說：「記憶體晶片價格可能在第3、4季更上層樓，將嘉惠三星電子的營運。」

三星電子預估，記憶體晶片市場下半年的基本面依然非常強勁，主要是市場擴大採用5G以及伺服器、桌機需求熱絡這兩大因素的支持。

三星並預估，零件供應問題預料延續至下半年，且可能看見新冠變種病毒和地緣政治緊張帶來的風險。

三星警告說 ，今年下半年疫情造成的不確定性仍將存在，供應鏈持續受到干擾。該公司上季的手機 出貨量下滑，部分是因越南的供應鏈受干擾，但依維持獲利，主要靠審慎控制數位廣告支出，且平板電腦與穿戴式裝置銷售銷售大增。

HMIHC證券公司分析師表示，儘管晶片供應吃緊且印度疫情升溫，拖累智慧手機需求下滑。

南韓大新證券分析師李秀斌表示，三星系統半導體事業（LSI）的上季獲利有所改善，歸因於德州奧斯汀晶圓廠復工。

三星電子並表示，將把折疊手機列為手機事業的優先重點，今年下半年展開強力行銷，由規劃在8月11日推出的一款手機打頭陣。新機款預料會是Galaxy Fold 3。