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巴克萊銀行 獲利出色

編譯林奕榮／綜合報導

英國巴克萊銀行第2季財報優於預期，主因投資銀行和股票業務營收創紀錄。德意志銀行上季財報同樣比市場預期出色，寫下2012年以來最長的連四季獲利成績。

巴克萊銀行上季可分配盈餘達21億英鎊，高於去年同期的9000萬英鎊，也超出分析師預測。股票和投銀的收入分別攀升38%及27％。巴克萊將加碼發放股利，半年度股利為每股2便士，並擴大庫藏股規模至最高5億英鎊。

巴克萊上季的信貸損失準備金大幅減少，得以釋出近8億英鎊。執行長史塔利表示：「獲利能力、強勁的資本部位及資產負債表，讓我們能夠加碼發放股利。」

史塔利預期，各項事業都將復甦；「企業和投資銀行業務可望受惠於債券和股票資本市場的持續成長，全球市場和投資銀行的費用收入自2019年以來已成長36%，強勁的零售銀行事業也將獲得消費者復甦的支撐。」

德銀上季財報也優於預期，儘管意外出現一些成本及投資銀行業務下滑。德銀上季可分配盈餘達6.92億歐元，高於市場預估的3.72億歐元，也優於去年同期的虧損7,700萬歐元。

德銀上季信貸損失準備金由去年同期的7.61億歐元降至7500萬歐元。

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