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東奧贏家 餐飲服飾業出列

編譯林奇賢／綜合報導
東奧商機延燒，連鎖牛丼業者吉野家最近業績大幅攀升。（路透）
東奧商機延燒，連鎖牛丼業者吉野家最近業績大幅攀升。（路透）

儘管東京奧運主辦單位禁止民眾入場觀賽，但並未澆熄民眾對東奧的熱情，連鎖牛丼業者吉野家、日本必勝客等提供外帶服務的業者，以及日本代表隊服飾贊助商亞瑟士（Asics），這些業者最近業績都大幅攀升，成為這場國際頂級賽事的「奪金」大贏家。

日經新聞報導，由於日本隊支持者在家觀賽，帶動外帶需求大增。在止於25日的四天連假，餐飲連鎖業者樂雅樂（Royal Host）的每日外帶、外送營業額，比以往7月周日平均水準高30%。

吉野家在這四天連假的外帶訂單，占整體營業額的比率超過50%，比7月前幾個周末的平均值高五個百分點。

日本必勝客也是東奧大贏家，四天連假的每日營業額，比平時周末高30%。

日本代表隊在東奧的表現搶眼，目前全隊勇奪12面金牌，暫居第一，從而提高日本民眾對奧運服飾的興趣。因此，擔任日本代表隊官方服飾和鞋子贊助商的亞瑟士，在四天連假期間，旗下東京直營店的客流量幾乎是前一周的兩倍，T恤更成為搶手貨。

運動用品零售商也是東奧受惠者之一。日本好手堀米雄斗25日奪得男子滑板街式賽金牌，成為奧運史上第一位滑板金牌得主。

日本運動潮牌Murasaki Sports的數據顯示，當日滑板相關商品的營業額較前一周前大增30%。

另據彭博資訊報導，奧運開幕五天以來，日本代表隊大有斬獲，帶動日本一些冷門股上漲，其中漲得最突然的是一家冷凍海產銷售商Hohsui。

由於東奧滑板賽事在有明都市運動公園舉行，而Hohsui廠房就在附近，因此該公司商標在電視轉播頒獎典禮時顯得格外清楚，激勵該公司股價26日勁揚。

日本 東京奧運 零售商

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