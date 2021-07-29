資管客製化 瞄準散戶市場

英國金融時報報導，資產管理業正準備迎接一個重大轉變時代，為散戶投資 人提供一個以往專為富人客戶量身打造的股票 投資組合。

先鋒、摩根大通、貝萊德和摩根史坦利都從事過這類交易，提供所謂的直接指數 化（direct indexing）商品。基金管理業者預期，這也象徵著下一階段金融民主化的到來，並可能對共同基金和指數型基金（ETF）等傳統商品造成壓力。

直接指數化允許投資人擁有一組模仿既有指數表現的股票，並量身訂製投資組合，以管理稅務損失或是納入環境、社會和治理（ESG）偏好。長期以來，直接指數化一直是為富裕投資人提供的服務，但新科技現在正在為更廣泛的大眾提供個人化的投資組合。

Cerulli Associates 的研究主管歐許說，藉由直接指數化，財務顧問可利用電腦輕鬆客製化一個模擬某項指數（例如史坦普500指數）的投資組合，同時納入ESG等特定偏好、重新平衡績效好與績效差的個股，以及減少稅務曝險。

相較於於股票共同基金或ETF，在直接指數投資組合中，投資人帳戶裡持有的是證券，而非基金單位。精密的電腦軟體可確保調整投資組合的權重，以複製指數的表現，並可針對成長股和價值股或其他偏好等投資因素，客製化自己的持股。

大摩與奧緯集團的報告預測，直接指數化市場的資產規模將在在2025年前擴增至1.5兆美元，遠大於現在的不到5000億美元，主要是瓜分了共同基金和 ETF 等被動產品的市場。

Celent分析師施漢指出，直接指數化代表一場「財富管理機構之間DIY的軍備競賽，直接指數化的日漸受歡迎，財富和資產管理公司將面臨財務顧問顛覆對商品的構建與分銷方式。