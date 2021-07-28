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全球供應鏈新風險：商船五年後恐缺水手

編譯湯淑君／綜合外電
路透報導，五年後，商船可能欠缺水手，除非採取行動趕緊增加人手，否則可能對全球供應鏈構成新的風險。路透
路透報導，五年後，商船可能欠缺水手，除非採取行動趕緊增加人手，否則可能對全球供應鏈構成新的風險。路透

路透報導，五年後，商船可能欠缺水手，除非採取行動趕緊增加人手，否則可能對全球供應鏈構成新的風險。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）和國際航運商會（ICS）的報告顯示，船運業受新冠肺炎疫情影響，已經飽受缺人之苦，這情況可能在未來數年加劇勞工供應短缺問題。

如今新冠變種病毒Delta掀起新一波感染潮，重創亞洲部分地區，並迫使多國禁止水手上岸，造成船長無法讓疲憊的船員輪班執勤，且已有大約10萬名船員逾期執勤困在海上，重演2020年封鎖抗疫高峰時期的情景，當時有超過20萬名商船水手下不了船。

BIMCO和ICS報告估計，全球商船艦隊總規模逾7.4萬艘船，由189萬名船員操作。

據2015年布發布的「海員勞動力報告」預測，到2026年，需要再增聘89,510人，此數是根據船運貿易成長預測推估而得。報告估計，目前約短少26,240個合格船員，顯示2021年船員供不應求。

ICS祕書長Guy Platten說：「我們離人力充裕的安全網很遠，需要這個安全網才能確保全世界食物、燃料和藥品供應安全無虞。」

Platten說，世界各地可能只有大約20%的船員已接種新冠肺炎疫苗，並敦促各國政府優先讓「必要運輸勞工接種疫苗」。

他強調：「再加上勞工需求暴增，這正把全球供應鏈推向崩潰點。」

他指出，全球船員最大供應國，像是菲律賓、印尼和印度，新冠肺炎疫苗都不足，對供應鏈的穩定構成進一步威脅，「除非各國迅速行動」。

供應鏈 疫苗 勞工

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