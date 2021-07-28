新冠疫情惡化 南韓Q3不樂觀

受惠於出口暢旺和消費回升，南韓 上季國內生產毛額（GDP）年增5.9%，雖寫下十年來最大增幅，但新一波新冠肺炎疫情 使成長展望蒙上陰影，可能導致南韓央行 延後升息計畫。

倫敦金融時報報導，南韓央行在27日表示，第2季GDP較一年前擴增5.9%，較第1季成長0.7%，增幅都不如經濟學家原估。上季GDP之所以擴大5.9%，部分原因是去年同期疫情重創南韓經濟，產生「低基期效應」。

南韓近來爆發新一波疫情，使經濟展望蒙上陰影。儘管南韓政府祭出疫情爆發以來最嚴格防疫措施，但仍難以控制疫情。在Delta新冠變種病毒肆虐下，南韓自7月初以來每日新增確診病例都超過1000例。雪上加霜的是，目前新冠疫苗也出現短缺問題，而南韓至少接種一劑疫苗的民眾，占總人口的比率僅三分之一。彭博資訊亞洲經濟學家希梅內斯表示，南韓政府祭出嚴格社交距離措施，將減弱本季經濟成長動能，並升高央行延後升息計畫的機率。目前經濟學家預料南韓央行可能會在今年最後幾個月調高基準利率。

高盛經濟學家指出，南韓面臨新一波疫情，迫使政府防疫措施，加上比較基期較高，第3季民間消費恐大幅放緩。

為了因應疫情衝擊，南韓國會上周通過規模34.9兆韓元（300億美元）的追加預算案，為第二大疫情紓困案，將對多數民眾發放每人25萬韓元的現金。