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克服障礙 特斯拉Q2淨利增9倍

編譯季晶晶／綜合報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季營收與毛利率攀升，淨利更創新高。（路透）
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季營收與毛利率攀升，淨利更創新高。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上季克服威脅限制產量的嚴重供應鏈問題，再加上平價車款熱銷，帶動營收與毛利率攀升，淨利更創新高，但執行長馬斯克對未來前景仍抱持審慎態度，表示晶片短缺依然相當嚴重，也未提供Cybertruck與下一代電池等新產品的具體時間細節。

特斯拉第2季營收比去年同期大增97%至119.6億美元，主因是當時新冠疫情迫使該公司關閉工廠所造成的低基期效應，但高於分析師預期的112億美元。

特斯拉以一般公認會計原則揭露的淨利，增加將近九倍到11.4億美元（或每股1.02美元），為歷來首度超過10億美元。

根據華爾街用來評估特斯拉的模擬財務訊息，若剔除基於股票的薪酬，特斯拉每股盈餘是1.45美元，也高於市場預估。

受惠於銷量增加且有效控制成本，特斯拉上季營業利益年增二倍到13億美元，汽車業務的毛利率比一年前擴大7.1個百分點到28.4%，若排除出售碳權因素，毛利率更提高到該公司推出Model 3以來最高。特斯拉已公布，上季交車量為20萬1250輛，創新高。

特斯拉執行長馬斯克表示，晶片供應短缺已經限制生產，而且「全球晶片荒情勢依然相當嚴重，看來是有好轉，但很難預測」，特斯拉在今年底前的業績成長率將取決於供應鏈最慢的環結，「晶片供應基本上為決定我們產量的因素」。

馬斯克說，Crybertruck的增產作業正因為新設計和流程而遭遇困難，且未說明Crybertruck和下一代電池何時量產。

他也說，未來除非有重大消息要宣布，他將不會出席每一場財報說明會。

向來以有話直說聞名的馬斯克，也兩度放冷箭抨擊並未直接競爭的蘋果，指稱蘋果電池的鈷礦用量遠多於特斯拉。

他在被問到允許競爭對手使用其充電網路的問題時，也批擊蘋果的「高牆花園」做法，先說：「我們的目標是支持永續能源出現，不是創建一個高牆花園，再用來欺壓競爭對手。」他還假裝咳嗽，然後說出「蘋果」。

此外，特斯拉持有的比特幣價值上季減記2300萬美元，該公司也列出一筆1.76億美元費用，可能是馬斯克股票薪酬計畫之下支付的費用，反映出該公司可能達成新績效目標。

特斯拉第2季能源業務收入為8.01億美元，包括供應家庭、企業和公用事業的太陽能光電和儲能系統，比第1季增長超過60%。

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