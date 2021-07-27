新冠解藥競賽 日本韓國參戰

南韓賽特瑞恩的抗體治療劑Regkirona（CT-P59）在動物試驗中，能有效對抗Delta新冠變種病毒。（歐新社）

全球各藥廠正競相研發新冠肺炎 療法，日本塩野義製藥已展開口服新冠藥物的臨床試驗，南韓賽特瑞恩（Celltrion）也加入輝瑞 、默沙東等藥廠的戰局，凸顯新冠肺炎療程開發競賽升溫。

塩野義表示，該公司研發的口服型藥能夠攻擊新冠病毒，每天只需服用一次；塩野義已在7月展開試驗，測試這款藥物的療效及是否有任何副作用，可能持續至明年。

賽特瑞恩26日表示，該公司的抗體治療劑Regkirona（CT-P59）在動物試驗中，能有效對抗Delta新冠變種病毒 ，已把試驗結果送交同儕評閱。塩野義的新冠藥物研發速度，落後輝瑞和默沙東好幾個月。輝瑞和默沙東的新冠藥物已進入中後期試驗階段，輝瑞已表示，其口服藥最快今年內就能上市，目前正準備招募逾2,000名患者進行試驗。塩野義、輝瑞和默沙東都希望補上對抗新冠病毒的一大漏洞：新冠病毒療程。新冠疫苗可預防已知新冠病毒株所引發的重症，但一些人士仍不願接種，已接種者也仍可能感染。

目前的新冠療法，包括吉立亞醫藥的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）在內，幾乎都必須在醫院內使用，且效用只能維持一段時間，各大藥廠正在研發新冠檢測陽性反應輕症患者可在家服用的藥物。塩野義社長手代木功表示：「我們希望開發一款類似克流感、Xofluza的安全口服藥物。」他指出，塩野義的目標是在患者服用藥物後五天內中和病毒，若這款藥物前景可期，可能會與一家全球性的藥廠合作，在世界各地銷售。