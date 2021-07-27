咖啡豆霜害 衝七年新高價

巴西農業區發生異常嚴重的霜害，估計衝擊多達20萬公頃的阿拉比卡咖啡豆產區，刺激阿拉比卡咖啡豆期貨行情26日衝上近七年來新高。（路透資料照片）

全球最大咖啡 豆生產國巴西的農業區上周發生異常嚴重的霜害，未來幾天預料將持續受寒害影響，估計衝擊多達20萬公頃的阿拉比卡咖啡豆產區，刺激阿拉比卡咖啡豆期貨行情26日盤中飆漲逾13%，衝上近七年來新高，加深全球糧食物價通膨的疑慮。

路透報導，巴西20日發生罕見霜害，主要咖啡產地米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一大清早氣溫在幾分鐘內就急速降至攝氏零度以下，是1994年來首見，巴西國家商品供應公司（Conab）上周末初步估計，約有15萬至20萬公頃農地的咖啡樹受到程度不一的霜害，相當於全國咖啡豆種植面積的11%。巴西目前種植的阿拉卡比咖啡樹，逾70%位於米納斯吉拉斯。

咖啡樹對寒害非常敏感，因此巴西咖啡豆產區數十年來逐漸從較寒冷的南部州，移往中部的米納斯吉拉斯，卻仍難逃這次霜害。Conab表示，將持續監測霜害情況，目前數據都只是初估，隨時會再調整。巴西約占全球咖啡貿易的40%。這場霜害可能導致巴西明年咖啡減產，咖啡期貨價格應聲飆升，並讓違約疑慮升高。根據彭博資訊，紐約 阿拉比卡豆期貨價格26日盤中大漲13.9%至每磅2.1520美元，為2014年10月來最高，主因是未來幾天低溫預料又將襲擊巴西咖啡產區，可能帶來新的霜害。該期貨漲幅稍後收斂至10.6%，報每磅2.0895美元。

當地氣象公司表示，聖保羅和米納斯吉拉斯州南部29日預料將有新一波寒流。

阿拉比卡咖啡豆價格大漲，相關成本可能轉嫁到超市和星巴克 等咖啡店的消費者。在經濟重啟之際，運輸成本高漲和供應鏈中斷，已讓通膨急竄，連許多人每天都會喝的咖啡也都可能加入漲價，無疑將進一步加深全球糧食通膨疑慮。

巴西精品咖啡協會（BSCA）執行長諾古耶拉（Vanusia Nogueira）表示，明年巴西的阿拉卡比豆產量，預料將比原先預期的約6,700萬至6,800萬袋減少10%。當地咖啡合作社已決定合作利用可取得的庫存，以免無法履行與大型貿易商簽訂的合約。他說，一旦損害評估完成，巴西政府可能提高農民的貸款額度，協助度過難關。