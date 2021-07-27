亞馬遜傳年底開放比特幣支付

亞馬遜傳將在今年底開放比特幣支付。（路透）

繼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表態，接受比特幣 交易付款後，倫敦商業報City A.M.引述知情人士報導，電商巨擘亞馬遜 （Amazon）即將在「今年底」開放比特幣支付，且現正研究自家虛擬幣，準備2022年推出。

消息人士說，亞馬遜上周末推文招募加密幣和區塊鏈負責人，這個消息引發熱議。

亞馬遜張貼這個職缺，招募「能施展區塊鏈、分類帳、央行數位貨幣 及加密貨幣專業領域者」，顯然正為加密貨幣交易奠基。知悉亞馬遜內部情況的人士說：「採取這些行動，不只在未來某個時點提出加密幣支付解決方案，首先將從比特幣開始，這是整個加密幣計畫關鍵的第一階段，這個指令來自最高層，也就是貝佐斯本人。」

受惠電商巨擘亞馬遜即將在「今年底」開放比特幣支付，加上交易員回補空頭部位，比特幣行情26日盤中上演大反攻，暴漲逾15%，再次叩關4萬美元大關，引領整體加密貨幣市場走揚，市值擴增至少1140億美元。

市場人士看好，若亞馬遜真的支援加密貨幣支付，有利於吸引「礦工」加碼顯卡等挖礦設備，將帶動撼訊、微星、技嘉等板卡廠營運。

消息人士也說，亞馬遜一旦建立兼具快速和安全的比特幣支付方式，亞馬遜董事就會迫不及待轉向其他大型加密幣。「以太幣、Cardano及比特幣現金將成為下一個目標，且他們之後會進一步開放八種加密貨幣進行線上交易。」

市場人士看好，以亞馬遜身為全球電商巨擘的實力，一旦真的支援比特幣支付，勢必對幣價具有相當支撐，若幣價重新吹起反攻號角，將吸引「礦工」加碼購買挖礦設備，涵蓋礦機及顯卡等。

根據彭博資訊報價，比特幣26日盤中漲15.1%至3萬9681.32美元。以太幣揚升8.9%至2354.74美元，狗狗幣漲10.7%，報1.35美元，整體加密貨幣市值增加至少1140億美元。