Delta病毒蔓延 加劇市場焦慮

傳染力更強的Delta新冠變種病毒肆虐，導致全球新增的確診病例數為兩個月來最多，也打亂各國政府的防疫步調，不僅美國 、英國、以色列等疫苗 接種率高的國家確診病例激增，東南亞也成是全球疫情 最嚴重的地區，加劇投資人的焦慮情緒，轉向防禦操作。

根據彭博資訊，在25日止當周，全球共約373萬人染疫，主要來自美國、巴西、印尼、英國、印度及西班牙等六國，美國的確診病例數激增62%，美國國家過敏和傳染病研究院（NIAID）院長佛奇指出，美國在對抗新一波疫情時，「正朝錯誤方向前進」，官員正在討論是否讓免疫力低落的群體接種第三劑疫苗。白宮官員26日也說，由於Delta病毒蔓延，美國將繼續實施外國旅遊限制。

世界多處的疫情也沒有緩解跡象，東京26日新增1429起病例，幾乎比一周前增加一倍，東京奧運主辦單位又有16人染疫，南韓雖有三成人口都已接種至少一劑疫苗，病例數仍持續增加，Delta已成主要病毒。泰國26日新增1萬5376起病例，越南新增病例數也持續高於2000人，馬來西亞已經有超過100萬人染疫，印尼也延長封鎖措施。

華爾街日報指出，Delta病毒肆虐，也迫使先進國家的公衛官員重新思考防疫措施，追求再提高接種率。愛丁堡大學流行病學教授伍爾豪斯表示，各國公衛官員原以為接種率達60%至70%，就能達成群體免疫，但在Delta病毒蔓延後，這項門檻可能須拉高到80%至90%。

同時，新冠疫情「流感化」的希望似乎也正在消退。分析師指出，市場一度認為在多國加速施打疫苗後，當時已是與疫情安全共處的情況，但近來病例再度暴增，使生活重返正常的展望變得更不確定。

全球股市26日盤中走低，美股三大指數收盤小漲，資金又重返防禦與成長類股，並等待稍後將陸續發布的企業財報。美國10年期公債實質殖利率26日盤中也創新低，反映對經濟前景的憂慮。大和資本市場公司經濟研究部門主管絲琪克魯娜指出，種種發展都導致主要國家公債殖利率下跌。Natwest市場公司策略師布里格斯認為，全球成長疑慮將持續加劇市場波動，將使股市繼續呈現區間震盪格局。