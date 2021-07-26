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繼赴日布局 台積電再鬆口：已評估赴德設廠

記者尹慧中、謝佳雯／台北報導
台積電昨召開股東常會，董事長劉德音首度提及正評估在德國設廠。至於日本設廠進度，也和客戶討論成本等問題。（記者邱德祥／攝影）
台積電昨召開股東常會，董事長劉德音首度提及正評估在德國設廠。至於日本設廠進度，也和客戶討論成本等問題。（記者邱德祥／攝影）

台灣台積電董事長劉德音昨（26）日在股東會上揭露海外布局藍圖，首度鬆口確實應德國政府之邀，評估至德國設廠，但「目前仍屬於非常早期階段」。

至於日本設廠計畫，近期確實有專人團隊前往當地考察，目標當地投資能打平成本，進而回饋客戶與股東，並讓台積電毛利率長期目標朝五成以上邁進。

至於日本設廠計畫，近期確實有專人團隊前往當地考察，目標當地投資能打平成本，進而回饋客戶與股東，並讓台積電毛利率長期目標朝五成以上邁進。

台積電在7月15日的法說會中，首度證實規劃前往日本設廠，但歐洲布局則遲遲未有消息。劉德音昨天在股東會首度談到台積電有意前往德國設廠，若成局，加計現在正在興建的亞利桑納州新廠，未來將在台灣、中國、美國、日本、歐洲都有生產據點，將是全球晶圓代工業當中，布局最廣的廠商，讓身為晶圓代工龍頭的台積電帝國成為名副其實的「日不落國」。

劉德音強調，台積電長期目標是替股東尋求價值提升，任何決定也都會是為了客戶需求而做，至於德國是在認真評估，但還是早期討論階段。這是劉德音首度對外公開談及德國投資構想，並且有了「認真」與「早期討論」的兩個重點。

談到日本布局，劉德音坦言，日本設廠成本確實比台灣高很多，但投資是謹慎評估，同時也是因為客戶需求，台積電也和客戶討論，希望協助克服成本問題。另就台積在日本筑波投資研發3DIC，台積電總裁魏哲家指出，主要是日本在後段封裝測試與材料能力很強，所以台積電決定到當地和夥伴一起努力，在後段製程精進。

有股東提問晶圓代工產業競爭變化，劉德音說，「不評論其他同業，也無意惡意中傷同業，會在合法合規下全力競爭，英特爾也是台積電的客戶，會確保英特爾的創新也用到台積電技術。」

至於全球布局的風險，劉德音則再次強調，台積電審慎行動，確保全球布局降低可能的風險，這是在客戶支持下仔細評估。

劉德音表示，完全同意台積電創辦人張忠謀在APEC全球領袖會議後提及精闢的談話，在國家安全考慮之外，應維持自由貿易。

台積電昨召開股東常會，董事長劉德音首度提及正評估在德國設廠。至於日本設廠進度，也...
台積電昨召開股東常會，董事長劉德音首度提及正評估在德國設廠。至於日本設廠進度，也和客戶討論成本等問題。（圖／台積電提供）

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