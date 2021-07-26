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特斯拉營業利益衝新高

編譯鍾詠翔／綜合報導
分析師預估特斯拉營收將激增85.8%。（路透）
分析師預估特斯拉營收將激增85.8%。（路透）

美國電動車大廠特斯拉將在美東時間26日公布上季財報，分析師預估營收將較去年同期激增85.8%，營業利益更有望衝上歷史新高，但投資人更關注美國德州奧斯汀廠與德國柏林廠的建廠進度，以及比特幣行情下跌對特斯拉的影響。

特斯拉將在美東時間26日下午5時30分公布第2季財報，分析師預估營收將年增85.8%至112億美元，每股盈餘（EPS）將成長118%至96美分，且在上季交車量締造單季新高之後，營業利益有望衝至8.35億美元新高。

除了晶片荒對利潤的影響，投資人也將美國德州奧斯汀廠與德國柏林廠的建廠進度，以評估產能展望與電動卡車Semi的生產前景；特斯拉4月時表示將在今年於奧斯汀廠生產Semi，但主導Semi計畫的吉倫6月離職，使投資人亟欲了解最新情況。市場也將關注特斯拉預估對外開放充電站網路可帶進多少獲利，與客戶對駕駛輔助功能訂閱方案的反應。

投資人可能也會留意比特幣行情下跌對特斯拉的影響。特斯拉曾表示，第1季持有的比特幣規模小幅增加，但比特幣的價格已較4月高峰重摔50%左右，這意味特斯拉可能面臨損失。

另一方面，路透報導，特斯拉執行長馬斯克24日在推特發文表示，若該公司能在印度進口汽車，可能會在印度設廠。

他說，特斯拉想在印度銷售汽車，但當地的進口關稅為迄今大型經濟體最高，「我們希望至少能暫時豁免電動車關稅」。

目標為今年在印度賣車的特斯拉，日前也致函政府官員，呼籲把完全組裝電動車的進口關稅稅率降至40%。印度目前對售價4萬美元以下的汽車課徵60%關稅，超過4萬美元汽車的關稅稅率則為100%。

特斯拉 印度 關稅

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