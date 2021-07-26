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美股傳奇 散戶不敗 大盤不壞

編譯任中原／綜合報導

彭博資訊報導，儘管美國經濟正遭逢成長減緩的憂慮，美股散戶投資人熱情不減，彈藥動能充足，且仍信奉「逢跌即買」（BTD）策略，將繼續提供美股龐大的支撐力道。

短期而言，本周的市場走勢將取決於企業財報與聯準會（Fed）動向．180家史坦普500指數成分企業將公布季報，包括麥當勞、星巴克等重要消費類股，還有3M、波音及奇異（GE）等產業類股，以及蘋果、特斯拉、微軟、Google母公司字母（Alphabet）和亞馬遜等重量科技股。

Fed本周預料將按兵不動，但可能提及已正式討論縮減量化寬鬆（AE）措施的策略，關注重點在主席鮑爾的記者會發言。美國本周也將公布第2季經濟成長率初估值，預料將成長9.2%，為1983年來最高，但成長率也將攀峰，於下半年趨緩。

儘管如此，美股散戶仍對前景抱持強韌信心，伺機低接美股。貨幣市場帳戶內資金向來被認為是股市「彈藥庫」，目前累積金額僅略低於4.5兆美元，而商業銀行放在聯準會（Fed）的準備金餘額也比2019年多出33%，達到17兆美元。這些資金現在都是美股「短線同志」們的武器，使股市的賣壓絕不會持續24小時。

由於投資人對股市的胃納無窮無盡，使股票指數型基金（ETF）資產總額於4月創新高，之後擴張速度不減，7月資金淨流入額已超過150億美元，使今年來的流入額已超越以往全年水準。根據路孚特，全球投資人今年上半年淨投入超過9000億美元於美股共同基金和ETF，為1992年來同期新高。

嘉信理財集團數據顯示，6月客戶的現金比率降到僅10.5%，是2018年來低點，可能由於客戶的彈藥今年已用掉不少，但未必表示客戶不會再增加投資，資金動能依然強勁。

DataTrek公司的數據顯示，目前散戶的貨幣基金餘額仍有1兆美元，遠高於2015年。分析師認為當股市再下跌時，將有約4000億美元可用於逢低承接。再者，散戶熱門交易程式羅賓漢平台（Robinhood）目前用戶數比新冠疫情爆發前激增1300萬戶。SEI金融服務公司指出，「逢跌即買」是聯準會（Fed）教給法人與散戶的投資絕竅，且貨幣政策仍非常寬鬆。

最大的利多則是只要Fed依然寬鬆，其他央行也會在相當時間內維持寬鬆。

美股 投資 聯準會

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