美勞工9月難返辦公室

美國 以9月的第一個周一為「勞動節 」，之後學生將陸續開學，民眾也將重返工作崗位，因而常代表夏季假期結束。然而，今年雇主擔心的，是在Delta新冠變種病毒肆虐之際，多數員工能否在勞動節後重返辦公室。

美國民眾新冠疫苗接種率持續升高，使各大城市商業中心的零售業者、辦公室業主、服務提供者充滿期待，認為員工將陸續復工。

然而，部分分析師擔心，一些城市的通勤設施可能無法及時提高運能。紐約市 捷運局從疫情爆發以來，已裁員6%，因而無法提供全面的服務；儘管上周地鐵載客數比正常水準還少55%，卻仍發生誤點現象。

Delta病毒造成疫情再度升高，也使雇主的熱情下降。蘋果員工原訂9月初重返辦公室，但現已通知員工至少延後一個月，且時間還可能視疫情而進一步延後。

摩根史丹利執行長高曼表示，若勞動節後員工並未重返辦公室，他將非常失望。美國銀行執行長莫尼罕也說，目標是9月初員工到班情況能與去年元月時一樣。

大城市辦公樓業主表示，愈來愈多公司以勞動節為復工目標，預料多數員工至少將在部分時間到班。

紐約市合夥組織6月底的調查指出，會員們預測到9月底時，62%辦公室工作人員將重返。