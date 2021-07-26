加密幣人才 全球央行瘋搶

世界各國央行都忙著設計數位貨幣，並尋求加密貨幣專家奧援，連帶使相關人才炙手可熱。 （路透）

隨著加密貨幣 漸受投資人歡迎，世界各國央行 都正趕忙設計數位貨幣，並尋求加密貨幣專家的奧援，連帶使精通加密貨幣的人才炙手可熱。

在中國暗示即將推出數位人民幣後，各國對數位貨幣策略的需求激增。顧問業者表示，雖然主要央行通常都有團隊專門模擬數位化貨幣情境，但多國央行也默默地向具加密貨幣和區塊鏈經驗的工程師，尋求意見，美國 聯準會（Fed）便和麻省理工學院（MIT）專家合作，研究數位美元。

不過，康乃爾大學教授帕拉薩德指出，小型經濟體冒險實驗新型態貨幣體系時，可望獲得的好處將多於失敗的代價。小國已更公開廣徵加密幣領域專業人士。

太平洋島國馬紹爾群島的主權數位貨幣「SOV」，背後功臣就是以色列加密貨幣顧問班-艾澤（Barak Ben-Ezer）。班-艾澤的願景是，讓馬紹爾成為全球第一個發行可交易加密貨幣的國家，以吸引新的金融流動，他還從美國財政部與國際清算銀行找來產業老將，並從馬爾他延攬一位數位法律專家。馬紹爾政府也將把班-艾澤所創造的主權數位貨幣「SOV」，認定為法定貨幣，朝實際發行跨出關鍵一步。

巴哈馬央行2018年底邀請加拿大籍的金融科技業專家喬（Jay Joe），幫助創立數位版的巴哈馬幣，而巴哈馬去年發行全球第一個央行數位貨幣（CBDC）「沙錢」時，喬的NZIA公司也名列共同開發者。

柬埔寨為了讓人民在繳納帳單或電子轉帳時能不必付手續費，與東京Soramitsu公司合作，開發出支付網路「Bakong」。

「Bakong」在技術上不能算數位貨幣，但這個由央行、而非商業銀行或信用卡公司所經營的支付網路，卻具備數位貨幣的一些特性。

「Bakong」就像許多支付應用程式（App）的互聯機制，用戶能用一組手機號碼匯款給任何人或收受款項。Soramitsu擁有約100位學過工程與總體經濟學的員工，曾根據該公司的區塊鏈技術Hyperledger Iroha創設加密貨幣與交易平台，共同創辦人武宮誠說，他也會向多國央行提供區塊鏈與數位貨幣建議。

不過，各國央行找來民間顧問主導數位貨幣發行，也引發潛在的利益衝突疑慮與責任問題。

國際貨幣基金3月警告，馬紹爾的「SOV」可能擾亂外部援助和其他重要的金融流動，反而會大幅拖累經濟。