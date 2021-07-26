轉嫁成本 美消費品牌漲價

因應通膨上揚，美消費品牌近來紛紛調漲商品價格。圖為墨西哥捲餅連鎖速食店。（路透）

從墨西哥 捲餅連鎖速食店Chipotle到家電大廠惠而浦（Whirlpool）等美國 消費品牌，近來紛紛調漲商品價格，將增加的成本轉嫁給消費者，以因應通膨上揚。

許多在過去兩周發布財報的公司都表示，正在調漲商品價格，以抵銷勞工、原物料及其他投入等成本的上漲。一些主要企業的漲價行動獲得初步成功。

Chipotle在6月宣布餐點價格將調漲3.5%至4%，以抵銷員工平均薪資漲至15美元。這項決定獲得良好成效，這家餐廳連鎖店第2季營收 超過疫情前的水準，並表示若通膨持續上揚，考慮再度提高商品價格。

Chipotle財務長哈東日前在法說會上說，仍可能再漲價，以填補成本跟售價間的價差，但會先了解顧客對餐點持續漲價的接受度，而到目前為止，漲價行動沒看到任何阻力。

由於原物料等成本大增，惠而浦也提高了商品價格，消費品大廠金百利克拉克最近也宣布，將調漲商品價格一直到明年底，以抵銷逐漸上漲的成本。

這家舒潔衛生紙、好奇紙尿布等產品製造商上季獲利年減40%，原因是在大規模解封後，美國民眾減少囤積衛生紙和紙巾等生活必需品。

在美國經濟復甦之際，近期數據顯示，6月消費者物價較一年前跳增5.4%，為2008年8月以來最大月增幅。

但美國聯準會（Fed）認為，通膨升溫主因美國經濟重啟、導致激增的需求超過供給，通膨最終將會緩和下來。