韓媒：京東方遲遲無法提升面板品質 蘋果轉向LG、三星

知情人士透露，蘋果已向三星顯示器和LGD下單，為蘋果供應下一代iPad的OLED面板。 彭博資訊

在蘋果 公司擴大最新一代iPhone和iPad產量之際，知情人士透露，蘋果已要求樂金電子（LG）和三星 旗下面板事業供應更多中小尺寸有機發光二極體（OLED）面板，中國面板製造商京東方則苦於遲遲無法提升OLED面板的品質。

韓國時報（Korea Times）報導，消息人士在25日表示，蘋果已與樂金顯示器（LG Display）、三星顯示器（Samsung Display）簽約，這兩家公司將為蘋果新款iPad供應小尺寸OLED面板。

至於哪一家公司將成為iPad的OLED面板主要供應商，知情人士指出，三星顯示器已拿下多數訂單，將為蘋果供應約1.2億片OLED面板。不過，蘋果也要求LGD把中小尺寸面板的供應量擴大一倍以上，總量因此增至5,000萬片。

消息人士透露，儘管三星仍主宰全球中小尺寸OLED面板市場，但LGD正迎頭趕上。LG計劃投資 4兆韓元，以提高中小尺寸OLED面板產能，且投資規模比三星顯示器擬定的投資金額多30%。

在新冠肺炎疫情蔓延之際，消費者對iPhone和iPad的需求持續升溫，且蘋果的服務事業強勁成長，預料將進一步帶動蘋果營收。因此，對科技業者而言，蘋果是不容有失的客戶。

對三星、LG、SK集團、鴻海集團、京東方等科技業者而言，被納入蘋果供應鏈雖是一種榮譽，但蘋果數十年來採取分散供應策略，持續尋找替代供應商，造成供應商難以期待較高利潤。