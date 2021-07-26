我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

東京奧運轉播升級 帶動VR熱潮

財經新聞組／綜合報導
東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播。（路透）
東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播。（路透）

四年一度的奧運，除了是運動選手奪牌聖殿，更是展現新技術的重要殿堂，今年東京奧運首創5G加上VR（虛擬實境）轉播，帶起VR內容豐富度，可望帶動5G普及，推升VR應用熱潮。

每一世代視訊技術升級，都要仰賴運動賽事等精采內容帶動，四年一度的奧運，全球頂尖運動選手齊聚一堂，成為最精采的內容來源，每次奧運也搶先試用新科技，並帶起後續的新技術浪潮。

例如2008年北京奧運首創HD轉播，2012年倫敦奧運採用3D轉播，2016年里約奧運則採多頻道轉播。

東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播，結合AI分析，附加視覺動畫，23日東京奧運開幕式就以VR登場，除超高畫質視覺體驗，VR沉浸式的虛擬實境現場轉播，即使坐在家中沙發上，卻如同置身東京奧運會場，感受現場氣氛。

日本電信業者為了東京奧運加緊鋪設5G網路，奧運轉播訊號端已升級4K跟VR，將提供逾100小時的VR轉播，包含開幕式、閉幕式、田徑、沙灘排球、拳擊、體操等。

業界人士認為，奧運賽事全球矚目，奧運VR內容可望帶起民眾體驗進而使用VR的需求，自去年新冠肺炎以來，遠端成為新常態，遠距上學、開會，智慧工廠帶入的VR遠端檢修應用，更重要的是「宅在家」時間多，帶動VR遊戲快速成長，推升VR設備銷售，以及VR遊戲、內容產值。

根據國際調查機構Omids預估，2020年底VR設備銷售額640萬美元，2025年VR設備數量將達4500萬個，全球VR玩家購買VR遊戲總和將達40億美元。IDC也預估，2021年全球VR設備出貨量850萬台，年增80%，預估2024年出貨量上看4100萬台，市場規模將達1251億美元。

現在Google、宏達電及新創公司XRSPACE均推出多款VR頭戴式裝置，據了解，蘋果也將在2022年推出首款VR頭戴式裝置，預期可望帶起新一波熱潮，法人也看好後續VR概念股宏達電、聯發科、台積電及大立光等業績可望受惠。

東京奧運 VR 5G

上一則

防疫科技措施 遊樂園續保留

下一則

理財Q&A／迎接新生兒 財務先就緒

延伸閱讀

奧運「五朝元老」畫下句點 盧彥勳：為自己驕傲

奧運「五朝元老」畫下句點 盧彥勳：為自己驕傲
東奧轉播喊「台灣」 江籲蔡：此刻不宜搞正名運動

東奧轉播喊「台灣」 江籲蔡：此刻不宜搞正名運動
華裔媽媽劉娟首次出征奧運 桌球單打連闖2關

華裔媽媽劉娟首次出征奧運 桌球單打連闖2關
東奧／日「體操天王」內村航平落馬 傳奇生涯落幕

東奧／日「體操天王」內村航平落馬 傳奇生涯落幕

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

2021-07-20 12:03
圖為奇瑞新能源汽車去年舉行的新車發表儀式。新華社

中國奇瑞汽車進軍美國計畫受挫 合作夥伴申請破產

2021-07-22 10:28

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調