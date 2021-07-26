東京奧運轉播升級 帶動VR熱潮

東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播。（路透）

四年一度的奧運，除了是運動選手奪牌聖殿，更是展現新技術的重要殿堂，今年東京奧運 首創5G 加上VR （虛擬實境）轉播，帶起VR內容豐富度，可望帶動5G普及，推升VR應用熱潮。

每一世代視訊技術升級，都要仰賴運動賽事等精采內容帶動，四年一度的奧運，全球頂尖運動選手齊聚一堂，成為最精采的內容來源，每次奧運也搶先試用新科技，並帶起後續的新技術浪潮。

例如2008年北京奧運首創HD轉播，2012年倫敦奧運採用3D轉播，2016年里約奧運則採多頻道轉播。

東京奧運因應5G來臨，除強打4K，更首創在奧運使用VR轉播，結合AI分析，附加視覺動畫，23日東京奧運開幕式就以VR登場，除超高畫質視覺體驗，VR沉浸式的虛擬實境現場轉播，即使坐在家中沙發上，卻如同置身東京奧運會場，感受現場氣氛。

日本電信業者為了東京奧運加緊鋪設5G網路，奧運轉播訊號端已升級4K跟VR，將提供逾100小時的VR轉播，包含開幕式、閉幕式、田徑、沙灘排球、拳擊、體操等。

業界人士認為，奧運賽事全球矚目，奧運VR內容可望帶起民眾體驗進而使用VR的需求，自去年新冠肺炎以來，遠端成為新常態，遠距上學、開會，智慧工廠帶入的VR遠端檢修應用，更重要的是「宅在家」時間多，帶動VR遊戲快速成長，推升VR設備銷售，以及VR遊戲、內容產值。

根據國際調查機構Omids預估，2020年底VR設備銷售額640萬美元，2025年VR設備數量將達4500萬個，全球VR玩家購買VR遊戲總和將達40億美元。IDC也預估，2021年全球VR設備出貨量850萬台，年增80%，預估2024年出貨量上看4100萬台，市場規模將達1251億美元。

現在Google、宏達電及新創公司XRSPACE均推出多款VR頭戴式裝置，據了解，蘋果也將在2022年推出首款VR頭戴式裝置，預期可望帶起新一波熱潮，法人也看好後續VR概念股宏達電、聯發科、台積電及大立光等業績可望受惠。